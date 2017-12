Lozano se retira en las 24 horas de Barcelona JAvier Lozano, ayer en Barcelona. Ultrafondo El atelta tuvo que dejar la prueba a los 150 kilómetros afectado por las nauseas y los vómitos EL NORTE Valladolid Domingo, 17 diciembre 2017, 19:21

Esta vez no pudo ser y el ultrafondista del Club Atletismo Arroyo, Javi Lozano, se vio obligado a retirarse pasadas las cinco de la madrugada con 150 kms recorridos en las 24 horas de Barcelona, única prueba de estas características de carácter internacional que se disputa en España, siendo incapaz de alimentarse al verse afectado por nauseas y vómitos

El atleta arroyano había pasado el ecuador de la prueba con 114 kms recorridos y la sensación de que la mínima de cara al mundial de la especialidad estaba en sus piernas, pero pasadas la una de la madrugada comenzaron los problemas estomacales y en las siguientes cuatro horas apenas pudo sumar kilómetros, para carente de fuerzas optar por el abandono.

Javi Lozano se complica su presencia en el Mundial de 2019 en Viena, Austria, y ahora deberá jugársela todo a una carta en el próximo Europeo de la especialidad que se disputará el mes de mayo en Timisoara, Rumanía y para la cual el atleta vallisoletano ya cuenta con la mínima federativa lograda el pasado mes de julio en Belfast, Irlanda del Norte, prueba en la que ultra logró completar 214 kms y 7 mts.

«Ha sido un querer y no poder, he estado muy sólido las primeras doce horas, cuidando mucho los ritmos para salvaguardar las articulaciones y las musculatura de cara a poder empujar de noche. Superada la medianoche he tomado un suplemento proteico y adiós muy buenas, a partir de ahí todo eran nauseas y vómitos y el alimento no me llegaba al intestino, sabía que eso era el final por que en estas pruebas necesitas consumir unas diez mil kilocalorias y si no comes estas competitivamente muerto. Lo he intentado con diversos alimentos, huevos cocidos, hidratos de carbono de absorción rápida pero no digería nada. Pasadas las tres de mañana ya iba muy despacio y no generaba ni calor ni energía, y a las cinco con claros síntomas de hipotermia era un cadáver sobre el tartán del estadio.»

«Estas pruebas son así, necesitas un día y una noche íntegras en donde el cuerpo te responda, y aunque yo siempre he tenido una gran fiabilidad, alguna vez me tenía que pasar»

El almeriense Rubén Delgado Gil con 240 kms y la polaca Monika Biegasiewicz con 229 kms fueron los ganadores de la prueba.