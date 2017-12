Ilias Fifa se reivindica en Cantimpalos Podio de los primeros clasificados en la categoría masculina absoluta. / F. A. D. Se impuso a su compañero Ayoub Mokhtar mientras que en categoría femenina dominó Cavaline Nahimana FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 8 diciembre 2017, 16:22

Ilias Fifa se llevó la victoria en la categoría masculina absoluta de la edición 46 del Cros de Cantimpalos en un final que tuvo tintes reivindicativos. La pasada semana expiró la sanción cautelar que pesa sobre él a consecuencia de una investigación judicial que aún está abierta y el atleta afincado en Cataluña corrió en Granollers donde fue segundo. Esa sanción le ha impedido correr en Atapuerca, Soria y Alcobendas y optar por lo tanto a estar en el Europeo de Samorín (donde sí está Javi Guerra). Otro investigado en la misma trama, Ayoub Mokhtar, debutó el pasado sábado en Aranda donde ganó. También estuvo en Cantimpalos. Y en esta ocasión fue segundo.

Los dos atletas se mantuvieron en cabeza desde el inicio de la carrera de la categoría absoluta masculina; numerosa en cuanto a su participación, junto a Mohammed Ali Jellou, otra gran promesa del atletismo nacional, que actualmente ocupa el puesto 12 de España. Los tres marcaban el ritmo (alto) de la prueba, mientras que por detrás se posicionaban los atletas españoles (Sergio Sánchez, que ganó en Cantimpalos el año pasado, mundialista, y Fernando Carro. Ya en la tercera vuelta, la victoria se veía que iba a ser cosa de dos, Fifa y Mokhtar. Y así fue. Los dos llegaron a la meta, aunque al final el que cruzó primero fue Fifa. El ganador comentó al final que no hubo un pacto entre ambos.

En la prueba femenina no hubo color. La gran dominadora de la prueba fue la atleta de Burundi Cavaline Nahimana, actual número 19 del mundo y décima en Atapuerca. Un auténtico lujo. Y eso que llegó tarde a la salida, donde la esperaban todas las participantes. Se despistó. Pero donde no lo hizo fue en la carrera. Impuso su ley desde la primera zancada. Fue una carrera en dos partes. La primera, la de Nahimana y después, la de del resto de las atletas españolas que se marcaban entre sí en esos primeros compases de la prueba, como Teresa Urbina (otra atleta mundialista), Tania Carretero (campeona en Cantimpalos el año pasado), Elena García Grimau (que ha estado a punto de clasificarse para el Europeo) y entre ellas, la segoviana Diana del Ser. A última hora y debido a un inoportuno proceso gripal, fue baja Jacqueline Martín. Parecía que iba a ser un paseo para Cavaline Nahimana y aunque no peligró su victoria, la diferencia no fue tan abismal como parecía en un principio. La segunda y primera española fue Teresa Urbina y la tercera, Elena García Grimau.

Cantimpalos vivió otra fiesta del atletismo, desde las diez de la mañana, con la salida de los atletas cadete femenino no escolares, federados y cadete femenino escolares y juvenil femenino escolares (también era la primera jornada de los Juegos Escolares de la provincia de Segovia, organizada por la Diputación), hasta las cerca de las dos de la tarde con la carrera popular. Tanto en categoría masculina como femenina, sin dejar de lado a los más pequeños, los benjamines y prebenjamines, a los que no parece importar el tiempo que haga. Derrochan esfuerzo y contagian ilusión y ni el mal tiempo ni las amenazantes gotas de lluvia frenaron su objetivo en una prueba que cumplió con las previsiones originales, con más de 1.700 participantes.