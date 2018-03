ATLETISMO Los hermanos Sillero acuden al Nacional de marcha a Castellón Mario Sillero y Marina. Mario quiere buscar su marca personal e intentar estar entre los seis primeros y Marina luchará por las medallas en la prueba sub-23 JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Jueves, 15 marzo 2018, 13:06

Los hermanos Sillero Mesonero, Mario y Marina, tienen este domingo una de las citas más importantes de la temporada de marcha con la celebración del LXX Campeonato de España de 20km marcha Absoluto y Sub-23 con una participación de 65 atletas, en la primera de ellas con Mario y en la segunda con Marina.

La competición tiene un gran atractivo porque en Castellón se pondrán en juego las plazas para completar el equipo español que competirá los próximos 5 y 6 de mayo en el Campeonato del Mundo por equipos de Taicang. Como informa la Federación Española, «tras las actuaciones de 2017 en estos momentos hay cuatro atletas preseleccionados en categoría masculina (Miguel Ángel López -campeón del mundo en Pekín2015-, Álvaro Martín -quiere su tercer título consecutivo y octavo en el Mundial de Londres-, Luis Alberto Amezcua -segundo en 2017- y Diego García -campeón de Europa sub-23-) y dos en la femenina (Laura García-Caro y María Pérez) y el resto de la composición del equipo pasa por la ciudad mediterránea, tal y como se establece en los criterios de selección».

La baza salmantina para este Nacional absoluto de 20km marcha vuelve a ser Mario Sillero, que señala que «llegó bien a la cita. Esta temporada me ha costado un poco más coger la forma, pero en estas dos semanas previas me he encontrado ya muy bien», expresa el atleta de la Real Sociedad, que tiene como objetivo en Castellón «lograr de nuevo, como ya hiciera el año pasado, mi mejor marca personal que está en 1.25.52 y además estar entre los seis mejores teniendo muy claro que los cinco primeros tienen un gran nivel, así que en un mal día te puedes ir perfectamente al décimo puesto como si sale buena luchar por esa sexta posición final en la línea de meta», apunta.

«El año pasado fui sexto en este Nacional y esta temporada hay que ver cómo nos afecta el cambio de normativa porque en este Campeonato de España se empieza a poner en marcha lo del castigo de dos minutos en el pit-lane cuando tienes las tres faltas.En principio tanto a Marina como a mí nos debe beneficiar porque casi nunca somos sancionados», argumenta el atleta salmantino.

María, a luchar por medalla

Por su parte, en la prueba femenina de la categoría sub-23 participará Marina Sillero (At. Ianuarius). «Llego en mi mejor estado de forma», señala la salmantina, que añade que «así que espero hacer marca personal y estar cerca de 1.40 y además me gustaría luchar por las medallas aunque va a ser difícil porque mis rivales son muy buenas ya algunas de ellas con bastante experiencia en la distancia, pero espero estar ahí».

«Esta temporada en mis primeros 10 km de la temporada en Getafe hice marca personal con 51.01 y en Burgos fueron mis primeros 20 km y tuve muy buenas sensaciones», concluye Marina.