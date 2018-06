Hassaous y Elisa Hernández vuelan bajo la lluvia en Villaherreros

Nassim Hassaous y Elisa Hernández volaron sobre las encharcadas calles de Villaherreros para alzarse con la victoria en la tercera prueba del circuito 'Palencia Legua a Legua'. La carrera se corrió bajó un cielo encapotado, con más de 1.200 atletas dispuestos a desafiar al tiempo y a la lluvia.

La salida se daba a las 11:00 en punto, para no robar ni un segundo a los atletas, que calentaban por detrás de la línea de salida para no quedarse fríos ante el intensísimo aguacero que arreció según avanzó la prueba. A pesar del orvallo que parecía no tener fin, Nassim Hassaous puso un ritmo infernal desde los primeros metros. El atleta de origen canario afincado en Valladolid está en un momento importante de la temporada y eso se notó en la localidad de Villaherreros. Porque el joven deportista está aún buscando la mínima para el Europeo de Berlín en los 5.000 metros, por lo que está en uno de sus picos de forma.

Eso se notó sobre el asfalto de Villaherreros, ya que ningún corredor pudo seguir el ritmo marcado por el atleta del Numantino. El canario cruzó la línea de meta primero (16.22) seguido del local David García Catalina, que, a pesar de realizar una gran prueba (16.40), no pudo aspirar a la victoria en ningún momento. Eso sí, el palentino se exigió al máximo y fue el único corredor, junto a Hassaous, que consiguió bajar de los diecisiete minutos. El podio masculino lo completó Abdelhadi Zahraoui (17.06).

«Me he encontrado muy bien en Villaherreros. Estoy buscando la mínima para Berlín y cada día me encuentro mejor. Espero que la marca llegue a finales de junio o principios de julio para poder afrontar con garantías el Europeo. He querido tirar desde los primeros metros porque sentía que tenía fuerzas en las piernas», señalaba el ganador una vez finalizada la carrera. Y si la prueba masculina tuvo un rey absoluto, la femenina tuvo una emperatriz. Porque Elisa Hernández se alzó por encima de sus rivales con un gran tiempo (19.10) para firmar su segunda victoria en este circuito 'Palencia Legua a Legua'. Porque la ganadora en Villaherreros repetía triunfo, ya que se impuso en la segunda prueba, celebrada en Carrión de los Condes, donde Elisa se impuso con un tiempo de 19.38. La corredora firmó una gran carrera, con una zancada muy cómoda desde los primeros instantes, lo que la permitió abrir un hueco importante con sus perseguidoras. Sobre todo con Alicia Diago, su máxima rival para la victoria. Alicia ganó la primera prueba celebrada en Grijota y ayer sufrió para terminar segunda, detrás de Elisa Hernández (19.44). El bronce fue para Laura Segura (19.59), que supo medir sus fuerzas para firmar un gran final, bajar de los veinte minutos y subir al podio.

Tras la carrera de Villaherreros, el circuito 'Palencia Legua a Legua' se despedirá el próximo 24 de junio en Saldaña, tras haber viajado a través de la provincia palentina durante los meses de mayo y junio. Seguro que muchos de los atletas que se dieron cita ayer en Villaherreros buscarán la revancha en las calles de Saldaña. Pero ayer, entre la lluvia, los campeones indiscutibles fueron Hassaous y Hernández.