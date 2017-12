ATLETISMO SAN SILVESTRE SALMANTINA Gema Martín: «Veo a Lugueros favorita pero yo voy a salir a repetir victoria» Gema Martín llega victoriosa a meta en la última edición de la San Silvestre Salmantina / MANUEL LAYA La atleta, ganadora en 2016 de la San Silvestre Salmantina, lleva dos semanas entrenando sin molestias tras salir de una doble lesión JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Viernes, 29 diciembre 2017, 12:16

El año pasado cumplió un sueño de niña: ganar la San Silvestre Salmantina y este año tratará de revalidar el título consciente de que no está al mismo nivel que en 2016 por la reciente doble lesión que ha superado (soleo y pie). La salmantina Gema Martín Borgas, que esta temporada milita en el Bilbao Atletismo, se pondrá el domingo en la salida. Será la 34 edición de la prueba y desde la 16 y 17 una salmantina (Tere Recio en su día) no repite triunfo en la ‘Sansil’. «Las lesiones por fin ya están olvidadas. Llevo ya dos semanas entrenando a mi ritmo porque he tenido que esperar mucho ya que al ser dos lesiones casi seguidas debía tener mucho cuidado», señala la salmantina, que añade que «el cuerpo ha empezado a responder bien a las sesiones, aunque los ritmos de las series todavía son un poco más lentos que los del año pasado a estas alturas, pero me voy acercando».

Debido a sus lesiones Gema no se ve «favorita. Más bien veo a Nuria Lugueros, llega en un gran estado y está recogiendo ahora todo lo que se merecía después de tanta lesión. Yo voy a salir a darlo todo e intentar repetir como hago siempre pero hay que ser realista. Del resto no sé si todas vienen al 100%, pero yo voy a intentar repetir victoria». Con respecto a su plan, sobre si saldrá a marcar a Nuria o a tirar ella misma de la carrera, Gema expresa que «no me gusta competir contra personas y quiero competir contra mí misma. Me pone nerviosa ir delante o detrás de alguien. No estoy para batir mi marca de 34 minutos del año pasado, así que andaré entre 34 y 35».