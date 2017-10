Entrañable y familiar

Dicen que no importa lo pobre que sea una persona; si tiene familia, es rica, y que cuando una familia permanece unida, no hay problema que no consigan vencer. La familia que forma el Sporting Segovia (además de los padres, madres, tíos, sobrinos, primos, cuñados., amigos..) fue protagonista en una nueva edición de su actividad denominada Correr en Familia, que una vez más cumplió con el objetivo de fomentar la actividad deportiva y promover la participación tanto de adultos como de los niños en un ambiente cargado diversión.

108 parejas (216 participantes) participaron en esta nueva edición que se desarrolló en La Alameda del Parral. Otro buen domingo, otra buena mañana, buena temperatura, buen humor... Lo tenía todo. Comenzó con algo de retraso, debido a la celebración también de la Marcha de Apadefim (motivo también por el que no pudo celebrarse la carrera del deporte adaptado) y fue una fiesta.

Los primeros en tomar la salida, los benjamines. Una vuelta de un kilómetro. Los primeros fueron Diego y Adrián Vázquez. La segunda posición fue para Guillermo y César Otero y la tercera, para Álvaro y Javier Martín. La segunda prueba, la de alevín e infantil. Dos vueltas al circuito. En alevines, los primeros fueron Rubén y David Isabel, y en infantil, Rafael y Rafa Rodríguez. La segunda plaza fue para Alejandro y Rufino Domingo y la tercera, para Alejandro y Alberto de Santos.

La tercera prueba, la de cadetes y mayores. Tres vueltas al circuito. En categoría cadete, se impusieron Sergio Prieto y Alberto de Santos. La segunda posición fue para Claudia Corral y Antonio Aguilar, y la tercera, para Diego Postigo y Mihai de Nicolás. En la de juveniles, los primeros fueron Iván y Adrián Redondo, mientras que en la categoría absoluta, subieron a lo más alto del podio Ana Lázaro y Arturo López. La segunda plaza en el podio fue para Luis Gallego y David Prieto, y la tercera, para Diego y Eusebio Domínguez.

Y por último, la prueba más numerosa y también la más agradecida, la de los más pequeños, los prebenjamines. Los primeros fueron Mirian María y Lara Maté. La segunda plaza fue para Ricardo y Emma de la Fuente y la tercera para Iván Redondo y Vera García.

Tras un paréntesis reponedor (recuperarse y actualizar las clasificacionnes) tuvo lugar la protocolaria ceremonia de premios, acto que contó con la concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado.