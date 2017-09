ATLETISMO | PALENCIA Comienza la cuenta atrás para la Media Maratón El Norte de Castilla Entrenamiento en el Parque Isla Dos Aguas. / MARTA MORAS Decenas de corredores palentinos se preparanpara la prueba de 21.097,5 metros del 1 de octubre E. B. PALENCIA Jueves, 21 septiembre 2017, 10:56

Uno, dos, tres, cuatro, y así hasta veintiún kilómetros, que es la distancia de la prueba que los protagonistas de hoy tienen en mente. Muchos corredores de Palencia llevan semanas preparándose para afrontar la VIII Media Maratón El Norte de Castilla Ciudad de Palencia, que organiza el periódico junto con el Ayuntamiento de Palencia y que cuenta con el patrocinio de Clece, Grupo Siro, Arlanza y Los Chopos y con la colaboración de Prosol, Deportes Artiza y el Club de Atletismo Cuatro Cantones.

Junto a estos destaca otro grupo de atletas populares palentinos que se van a decantar por la prueba de 5.000 metros -novedad en esta edición- y apta para todo tipo de deportistas. Para el que quiere competir en velocidad, para el que quiere disfrutar del recorrido o para el que está comenzando y este es su primer reto.

El pistoletazo de salida será dentro de diez días,el 1 de octubre, con salida y meta en la calle San Antonio. «Lo ideal para correr la Media Maratón El Norte de Castilla Ciudad de Palencia es llevar once o doce semanas de preparación», señala el entrenador de Corriendo por Palencia, Orlando Castro. «Pero hablo de gente con experiencia, para afrontar una prueba de esta distancia es necesario, desde mi opinión, haber realizado diez carreras de diez kilómetros antes, porque una media maratón es una prueba muy exigente desde el punto de vista de la salud y no todo el mundo puede correrla», añade.

La edición anterior llegaron deportistas de 19 provincias distintas, y este año no será menos

Los corredores palentinos entrenan en grupo los martes y los jueves, quedando en la caseta de ‘Corriendo por Palencia’ en el Parque Isla Dos Aguas. Ahí comienza su recorrido y su entrenamiento. «Es realmente maravilloso que haya una Media Maratón en Palencia porque cualquier tipo de carrera es una fiesta y si encima se hace en el medio de tu ciudad y ante tu gente, más aún», reconoce Castro, que continúa preparando a corredores hasta la prueba del domingo de la semana que viene.

Como buen entrenador de atletismo, tiene una serie de consejos para todos aquellos valientes que se vayan a enfrentar a la distancia de 21 kilómetros. «Creo que es importante recordarles que la carrera comienza en el kilómetro 15. Como son dos vueltas al mismo circuito, la primera de ellas tienen que tener la sensación de que aún no han empezado la prueba porque han de guardar reservas para los tres últimos kilómetros, que son los más duros sin duda», advierte Castro.

LOS DATOS DE LA CARRERA: DÍA 1 de octubre. 11.00. La salida será en la calle San Antonio, frente a la piscina climatizada. A las 10:50 se dará la salida a la carrera de cinco kilómetros. PARA COMPETIR Tener más de 16 años. PARA INSCRIBIRSE www.turesultado.es/mediaelnortedecastilla. Deportes Artiza (Calle Colón, 15).

Que algunos prefieren repetir circuito -con dos vueltas al mismo recorrido- y a otros les gusta más no correr dos veces por el mismo escenario es lógico, ya que cada participante tiene una opinión particular al respecto. «A mí me gusta más así, con dos vueltas al mismo circuito, pero hay a gente a la que le desanima ver otra vez el recorrido y tener que comenzar de nuevo», afirma.

«Es una carrera más adecuada y más accesible. Para mí es una gran propuesta y es más saludable», señala Castro. «Para los que llevan poco tiempo corriendo o para los que practican otros deportes y quieren complemetarla es ideal», agrega.

Junto a los corredores palentinos, que ultiman su preparación para la gran cita, participarán en la Media Maratón El Norte de Castilla atletas de otros muchos puntos de la geografía nacional. La edición anterior llegaron deportistas de 19 provincias distintas, y este año no será menos. Todos ultiman la cuenta atrás para afrontar la prueba palentina de la mejor manera posible.

Javier Moro se prepara para correr la Media Maratón El Norte de Castilla por primera vez. / MARTA MORAS