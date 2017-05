Óscar Fernández Giralda y Andrea Román conquistan Santervás

Abran paso a Fernández Giralda III de Tudela y a Andrea Román III de Atletaria. Ya llegan a mostrar sus triunfos, 500 años después, con el descubridor de La Florida y primer gobernador de Puerto Rico, el conquistador Juan Ponce de León, oriundo de Santervás de Campos, como testigo mudo y a sus espaldas. Por tercera vez en lo que va de circuito, Óscar Fernández Giralda y Andrea Román volvieron a proclamarse campeones en esta nueva carrera (la cuarta) de la XXII edición del Circuito de ‘Las V Leguas’ Mayte Martínez. Fue en Santervás de Campos, una bella localidad en la que desde su plaza principal, la Plaza de Puerto Rico, que acoge la iglesia mudéjar de San Gervasio y San Protasio y una escultura del descubridor y héroe local, se dio la salida y llegada de una prueba en que participaron cerca de 250 corredores de todas las categorías.

Sobre un circuito de 5.700 metros, con dos vueltas a un recorrido de subidas y bajadas constantes, y tras el pistoletazo de salida del diputado de Deportes, Luis Mariano Minguela, los dos demostraron ser los mejores con bastante suficiencia. Ambos reconquistaron la victoria y se hacen ya máximos favoritos para adjudicarse el circuito final después de haber vencido en las tres pruebas en las que han participado. Solo fallaron en Cervillego. El resto fueron victorias.

Óscar Fernández Giralda

Me he visto solo y he aprovechado para hacer un test de entrenamiento