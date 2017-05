El Maratón del Lobo regresa al nordeste de Segovia

Cuatro pueblos de la provincia de Segovia –Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Duruelo y Santo Tomé del Puerto– han unido sus fuerzas para luchar contra la despoblación. Y lo harán con el deporte como excusa y como protagonista gracias a dos duras y atractivas pruebas enmarcadas dentro del denominado Maratón del Lobo. Se trata de dos carreras, uno en bicicleta de montaña (la Bike Maraton Lobo) y otra corriendo (la Trail Maraton del Lobo) que tendrán lugar el 23 de julio y el 6 de agosto respectivamente.

Los objetivos de ambas pruebas son mostrar el entorno natural de la zona, llegar al mayor número de deportistas e impregnar en ellos el amor al deporte, involucrar a los vecinos de la comarca en un proyecto común y dar un empujón a la actividad económica de la comarca. Además, el Maratón del Lobo tiene carácter solidario, ya que se colabora con ‘Trainsplant’, organización que pretende demostrar que el trasplante de órganos y el deporte son vida. De hecho, habrá una categoría específica para participantes trasplantados o con discapacidad orgánica.

No obstante, la iniciativa no es del todo novedosa. El pasado año ya tuvo lugar la primera edición del Trail Maraton del Lobo, en la que venció el corredor granjeño Raúl García Castán. Este año no solo repiten, sino que doblan la apuesta con la organización de una carrera con bicicletas de montaña que tendrá lugar dos semanas antes, el 23 de julio. En ella está prevista la participación de cerca de 900 ciclistas repartidos en dos distancias: una prueba corta, de 40 kilómetros de recorrido, y una carrera más larga, con 80 kilómetros entre salida y meta y un desnivel acumulado superior a los 4.000 metros.

Por su parte, la Trail Maraton del Lobo tendrá lugar el 6 de agosto, también con dos distancias a recorrer con salida y meta en Cerezo de Arriba. Habrá una prueba de 21 kilómetros con un desnivel aproximado de 1.100 metros y 350 participantes como máximo. La prueba larga, de 42 kilómetros de distancia y con un desnivel cercano a los 4.200 metros tiene un cupo máximo de 300 corredores.

«Los dos eventos tienen un denominador común que es el Pico del Lobo. Con estas carreras pretendemos dinamizar una región, una comarca transitada por deportistas que se dirigen a la estación de esquí pero que no conocen este territorio», explicó el coordinador del evento, Josechu Garay, quien apuntó al singular paisaje que observarán los corredores de ambas mesetas como uno de los puntos característicos de ambas pruebas, cuyo plazo de inscripción finaliza a tan solo cuatro días de la disputa de las carreras.

«Este evento, además de servir para realizar un deporte saludable, de moda y necesario, tiene como exponente adicional que dinamiza el turismo rural. Es una zona de la provincia con grandes atractivos naturales y es importante darles el valor que corresponde», expuso la diputada de Prodestur Magdalena Rodríguez, quien animó a los segovianos a participar en una o ambas carreras, ayudando a dinamizar la actividad económica de los municipios por los que transcurre el Maratón del Lobo.