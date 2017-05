Juan Carlos Higuero destaca la alta participación en la Carrera de Las Edades del Hombre

Han sido meses de preparación. Desde que el pasado mes de julio la villa de Cuéllar fue escogida para albergar la exposición de Las Edades del Hombre, Juan Carlos Higuero se puso manos a la obra para organizar, junto a El Norte de Castilla, una carrera que este sábado concentró en las calles de la localidad segoviana a más de 2.000 atletas en una prueba que el arandino califica como «sobresaliente».

–Transcurridas unas horas desde la celebración de la IV Carrera de Las Edades del Hombre en Cuéllar ¿qué balance puede hacer de la misma?

–El balance en cuanto a participación yo creo que es espléndido. En cuanto a la calidad de los participantes tampoco se queda atrás. Creo que podemos calificar esta edición de la carrera con un sobresaliente.

–¿La prueba se desarrolló como esperaba o hubo algún aspecto que le sorprendió?

–Sí que hubo algunas cosas que no me esperaba. Cuando fui a Cuéllar por primera vez no me imaginaba que una localidad de 9.000 habitantes hubiera esa afición al deporte. A todo ese se le unió una gran participación de gente de fuera. Vino gente desde muy lejos. Por ejemplo hubo alguno que llegó desde Elche, casi 600 kilómetros de viaje solo para poder correr esta carrera. Yo creo que circunstancias como esta demuestran el gran atractivo de la prueba. Es algo que me sigue sorprendiendo, que gente desde lugares tan lejanos se acerque hasta aquí. Es algo que a uno le enorgullece para seguir más carreras.

–En comparación con otras ediciones de la Carrera de Las Edades del Hombre ¿qué tuvo o que le faltó a la de Cuéllar?

–La verdad es que todas las que se han celebrado hasta ahora han sido muy parecidas. No destacaría ninguna por encima de otra. Yo creo que el formato es el mismo. Quizás en Cuéllar ha sido la carrera con más nivel de participantes en categoría élite. Quizás eso es lo más destacable. Por lo demás la edición de Cuéllar ha sido muy parecida a la de años anteriores.

–El éxito de participación es indiscutible...

–Si, indudablemente. Yo tenía otra perspectiva la primera vez que vi la localidad y el terreno. Al principio pensaba que por Cuéllar podían correr unas 1.000 personas en todas las categorías. Pero al final han sido 2.250, un dato muy importante. Por lo tanto al final este aspecto también ha sido algo que me ha sorprendido en esta edición.

–Y como decía anteriormente, con gente llegada a Cuéllar desde todos los puntos de la península...

–Gente de toda España. Además de los de Elche que comenté antes, también vino gente de Zaragoza, del norte de España... En general de casi todas las provincias del país. Todas las comunidades autónomas han tenido representación en Cuéllar, quizás las que menos las del sur debido a la mayor distancia que había recorrer.

–La carrera demostró una gran combinación entre el atletismo popular y el atletismo más profesional...

–Nosotros queremos juntar a los corredores de élite con los populares. Siempre hemos considerado que es un buen binomio y en Cuéllar se volvió a demostrar. Es una combinación que pone en valor el nivel de la prueba. A los atletas de élite siempre les gusta poder disfrutar del ambiente popular, pero también es bueno al revés, ya que los corredores populares siempre agradecen el poder correr con los mejores de España.

–Ha reconocido que esta ha sido la edición con más nivel, como demuestra el gran espectáculo ofrecido por Javi Guerra y Juan Carlos de la Ossa...

–Yo creo que hubo dos carreras en uno. Por un lado, la prueba de los populares y por otro la pelea por la victoria de la carrera en la prueba de 10 kilómetros con tres atletas de un magnífico nivel como Juan Carlos de la Ossa, Antonio Núñez y Javier Guerra. También estaba por ahí Arturo Casado. El gran nivel de la prueba quedó también reflejado en la marca. A pesar de la dificultad del terreno en Cuéllar, bajar de 30 minutos está fenomenal. Al final fue un duelo estelar entre Guerra y De la Ossa, pero Javi ahora está en buena forma y es muy difícil batirle.

–Hubo miles de personas en la carretera, pero también fue importante la cantidad de gente que animó durante todo el recorrido...

–El público también estuvo espectacular. No nos han dado el dato concreto pero estimamos que pudo haber unas 4.000 personas aproximadamente. Una de las cosas que más me gustó fue la entrega de trofeos. El público seguía allí. Normalmente este tipo de actos se hacen pesados y desagradables, pero en este sentido la gente aguantó viendo como les entregábamos los premios a los ganadores. El público de Cuéllar se echó a la calle y yo estoy muy agradecido por ello.

–¿Cuánta gente de la organización estuvo pendiente para que todo transcurriera sin problemas?

–Pues alrededor de 95 voluntarios para que todas las pruebas se desarrollasen sin incidentes.

–Con usted a la cabeza muy activo desde primera hora para que la IV Carrera de Las Edades del Hombre fuese un éxito...

–Yo ahora estoy centrado en la organización de este tipo de pruebas y durante el transcurso de las mismas intento amenizarlas lo máximo posible. No hay mejor escenario que la carrera que organiza uno mismo para ir comentando con el micrófono y sacar el máximo jugo posible a lo que ocurre en la carrera con los atletas.

–Una vez concluida la carrera de Cuéllar ¿a qué se dedicará ahora? ¿qué proyectos tiene en mente?

–Pues ahora ya estoy pensando en el día 7 de octubre en la siguiente carrera que organizo, que será en Aranda de Duero. Pero también voy a empezar a comentar el atletismo en televisión con el objetivo de intentar devolver lo mucho que me ha dado este deporte. Intento ser un activo para nuestro deporte y que cada vez tenga más audiencia, sea más popular y que cada vez sean más los que empiecen a correr.