Javi Guerra realza el «cariño» que siente por Cuéllar

No para. No solo el es protagonista del cartel anunciador de la Carrera Las Edades del Hombre (prueba coorganizada por El Norte de Castilla) que tendrá lugar en Cuéllar este 6 de mayo, un cartel en el que, con gafas de sol, aparece levantando los brazos, eufórico tras la carrera que disputó en Moscú en agosto de 2013. El atleta segoviano Javi Guerra también es uno de los nombres propios, contribuyendo con su participación a las dimensiones que presenta ya esta carrera en la que estarán también, junto a atletas populares, grandes nombres olímpicos, medallistas en campeonatos de Europa, también en campeonatos de España...

Javi Guerra está en un gran momento de forma. Lo ha demostrado con el campeonato de España de maratón y viene de ser el mejor europeo en Londres. Ayer, el Comité Técnico de la Real Federación Española de Atletismo dio a conocer el nombre los seis atletas (tres hombres y tres mujeres) que integrarán el equipo de maratón que competirá en el Campeonato del Mundo de Londres el próximo mes de agosto y que estará encabezado por el segoviano en la categoría masculina. Guerra estará acompañado por Ayad Lamdassem e Iván Fernández. Paula Gómez, Marta Esteban y Marisa Casanueva competirán en féminas.

Presente en todas las ediciones de la Carrera de Las Edades del Hombre, la de Cuéllar será especial. No solo por correr en su tierra. «Será especial porque es en la provincia de Segovia, unido a que es el pueblo de mi familia materna, mi abuelo es de Cuéllar y tengo muchos conocidos. De pequeño he ido mucho y es un lugar especial para mí. Además, es la carrera que lleva organizando por cuarto año consecutivo mi amigo Juan Carlos Higuero»», comentó el segoviano. Y es que desde que se lo comentó el primer año, que se disputó en Aranda de Duero, Javi Guerra no ha faltado en ninguna ocasión. Me va a tener siempre para lo que necesite, ya que se vuelca con la organización para que todo salga de maravilla».