Benafarces abre el circuito de Las Cinco Leguas

22 ediciones con más de 43.000 corredores, 106 municipios anfitriones, más otros cuatro en próximas fechas, y un reto de 5.572 metros. Esas son las cifras del circuito Las Cinco Leguas 'Mayte Martínez', organizado por la Diputación de Valladolid, todo un clásico en la provincia desde 1996 y que tiene como objetivo la promoción del atletismo en las zonas rurales.

Benafarces fue la localidad elegida para abrir la XXII edición. A las 11 de la mañana todo estaba listo para la salida de los 339 corredores inscritos, 150 de ellos de categorías inferiores. Allí estaba el alcalde del municipio, Luis Ángel Chico, que acudió a recoger su dorsal, aunque finalmente, por motivos de organización, no pudo tomar parte de la carrera. “Hoy es un día grande para nuestro pueblo, donde se han dado cita la naturaleza, el deporte y el patrimonio rural. Tengo que agradecer a los vecinos y asociaciones su inestimable colaboración, ya que han trabajado duro para dinamizar el pueblo y la comarca”, explicó el edil y empresario de turismo rural, quien también había organizado una comida para los corredores en su hotel rural Campo y Lumbre.

Luis Minguela, Diputado Provincial de Deportes, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la carrera absoluta, que constaba de un recorrido de 5.250 metros. Desde el principio empezó dominando el vallisoletano de Tudela de Duero, Oscar Fernández Giralda (Giralda Sport), y finalmente entró en meta en 17´08”, seguido de Fernando Juanes (At. Salamanca), con 17´21” y de Francisco Crespo 18´09”, también del club Giralda Sport. Fernández Giralda, demostró que llegó con toda la intención de hacerse con el circuito, igual que ya hiciera en otras ediciones anteriores. Tras su victoria declaró que la prueba había resultado “muy dura por el fuerte viento y las cuestas del circuito”, reconoció. “La próxima carrera no la puedo hacer, porque estaré en Corea del Sur corriendo el campeonato del Mundo “Máster 40”, en los 3.000 y los 1.500 metros, los días 23 y 25 de marzo. Ayer hice mi entrenamiento específico para el campeonato, y hoy he venido a hacer acto de presencia, a disfrutar y a puntuar para la general. Estoy contento, porque me he encontrado muy bien durante la carrera”, reconoció el atleta, quien confía en afianzar su proyecto con el nuevo club Giralda Sport, enfocado a corredores populares y creado a principios de 2017. “Queremos darnos a conocer, trabajar el deporte base y apoyar a la Diputación”, añadió.

Andrea Román, del Atletaria Isaac Viciosa, fue la ganadora senior femenina con 20´20”, seguida de la veterana Sara Valderas que entró en meta a los 20´55 y de Elena Calvete, del Vino de Toro, que finalizó con 21´09. “Había tramos muy duros y el viento me ha afectado. Tomé la cabeza en el primer kilómetro y no me han atacado, pero lo principal que he disfrutado y me lo he pasado muy bien”, señaló Andrea, una habitual de esta cita y a la que le gustaría poder participar en todas las leguas del circuito, pero que está pendiente de la preparación de la media maratón.

El corredor local que entró en primera posición fue Francisco Calleja, del Club Juntos Mola Más, que pasó por la meta a los 25´15”.

Tras finalizar la prueba absoluta, la climatología cambió por completo. El tímido sol de primera hora de la mañana dio paso al viento y una lluvia intensa que a punto estuvo de suspender el resto de carreras de promoción, pensadas para estimular la competición entre corredores de categorías inferiores. En éstas habría que destacar el elevado número de participantes del equipo de Isaac Viciosa, y los triunfos de Pipi Rubia (Arévalo) y Cristina Segovia (At. Isaac Viciosa), en junior; Pablo Sanz y Salma Bueno, en cadetes; Daniel González (Benavente) y Celia Ortega, en infantiles; Mario Palencia y Marta Brizos, en alevín; Álvaro Sanz y Carla Hernández (CA Valladolid), en benjamín además de las pruebas más aplaudidas, las no competitivas de prebenjamines y de chupetines. En la entrega de premios, junto al Diputado de deportes, Luis Minguela, comparecieron los alcaldes de Benafarces y Velliza, Luis Ángel Chico y Luis Miguel Serrador, este último tomó parte de la carrera y será el anfitrión de la última de las 5 leguas y en la que espera “batir récord de participación”.

Una carrera maridada con torreznos y sopas de ajo

Las Cinco Leguas permite disfrutar con la práctica deportiva, conocer y descubrir los municipios de la provincia y su riqueza patrimonial, artística y gastronómica. Así, en este estreno se pudo disfrutar de actividades complementarias como un mercado de productos agroalimentarios, hinchables para niños, una degustación gratuita de sopas de ajo y torreznos, cortesía del ayuntamiento y de la Asociación Cultural Amigos de Benafarces. Un tentempié caliente que vino muy bien tanto a corredores como a aficionados en la fría mañana. También un servicio de ludoteca, presente en todas las citas, entretuvo a los más pequeños.

La de Benafarces ha sido la primera de las cinco paradas de este tradicional circuito. Las siguientes citas se disputarán en Cervillego de la Cruz el 26 de marzo, Bercero el 9 de abril, Santervás de Campos el 21 de mayo, para finalizar en Velliza, el 28 de mayo.