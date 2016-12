Nuria Lugueros y Nassim Hassaous, vencedores del Cros de las Doce Uvas de Valladolid

Nuria Lugueros y Nassim Hassaous se han impuesto esta mañana en el Cross Rondilla Las Doce Uvas. Un año más los dos grandes favoritos de esta prueba popular, que cumple su trigésimo segunda edición, lo que le convierte en la prueba más longeva de Valladolid y, entre las más veteranas de la comunidad, han vuelto a alzarse ganadores.

Lugueros, campeona de España de Cros, consigue así su quinta victoria en esta prueba en la que ha compartido podio con Diana del Ser y Jimena Martín. El podio masculino lo completaron Isaac Rico y Raúl Manso.

fotogalería / R. Otazo

El Cros de las Doce Uvas, que organiza la AD Rondilla de Valladolid, es una de las competiciones de mayor tradición en el calendario provincial: esta mañana se han dado cita 2.000 corredores (ayer se agotaron los dorsales).

No es una prueba fácil, ya que el frío y el suelo helado son algunos de los obstáculos que los corredores han tenido que superar para completar los 6.000 metros, en el caso de las féminas en categoría absoluta, y los 9.000 metros, en el de los hombres.

No solo participarán atletas destacados de la ciudad y de Castilla y León, sino que esta carrera está abierta a corredores no federados, de ahí que su carácter popular atraiga cada año a más personas, si bien no se puede superar el límite de 2.000 corredores, puesto que la ubicación impide poder acoger a más personas.

Se trata de un circuito situado en el parque Ribera de Castilla de la capital, que realizan diariamente muchos corredores, de ahí que mañana quieran dar el máximo para seguir progresando en sus marcas y tratar de lograr los premios en metálico, que para los tres primeros clasificados en categoría absoluta serán de 150, 120 y 80 euros, más un cheque de 150 euros de El Corte Inglés.

También se premia a los juveniles y júnior, con premios de 70, 60, 50 y 40 para los cuatro primeros clasificados tanto en categoría masculina como femenina, más un vale de 50 euros de El Corte Inglés para los tres primeros en ambas categorías.