De propósito de año nuevo: correr

11

No podía faltar en esta lista la Marcha Contra el Cáncer, aunque no sea una carrera propiamente dicha. Se celebra en octubre y en la pasada edición de 2016 se batió el récord de participantes a pesar de la amenaza de lluvia: 35.000. Todo un símbolo de lucha contra la enfermedad y en favor de la solidaridad. Corredores principiantes y profesionales se mezclan con familias que realizan el circuito paseando en un ambiente inmejorable. Eso sí, no hay relojes ni tiempos. La meta es aportar un granito de arena para la causa.