Cuenta atrás para la San Silvestre vallisoletana

Valladolid vivirá su quinta San Silvestre este lunes 26 de diciembre, día festivo. Unos 4.000 corredores, según previsiones de la organización, compensarán los excesos gastronómicos de Nochebuena y Navidad participando en esta carrera popular de 6,5 kilómetros. A las 10:30 correrán los más pequeños en la Mini San Silvestre. A las 11:45 será el turno de los adultos. Hay que recordar que el día de la carrera solo podrán recoger dorsales y la bolda los corredores de fuera de Valladolid y su alfoz de 8 a 10 de la mañana. El resto deberá recogerlo con antelación en la Cúpula del Milenio: el viernes 23 de 12:00 a 21:00 horas, el sábado 24 de 10:00 a 19:00 horas y el domingo 25 de 10:00 a 14:30 horas. En este mismo horario se admitirá también nuevas inscripciones.

El sábado 24 se realizarán desde las 11.00 exhibiciones de Capoeira por el Grupo Abadá-Capoeira y a las 11:45, Máster Class de Body Combat para niños y adultos, abierta al público.

El día de la carrera se podrá donar comida a partir de las ocho de la mañana para el Banco de Alimentos en la Cúpula del Mienio. A las 8:30 horas se abrirá el servicio de guardarropa. En el exterior, el Parque Infantil gratuito y el mercado artesanal darán paso al calentamiento, primero para los niños y después para los adultos.

Recorrido

El recorrido cambia ligeramente en esta edición, pasando de 6,2 a 6,5 kilómetros, entrando en el Paseo Central del Campo Grande y pasando por la calle San Ildefonso. La salida y la llegada están instaladas en la calle José Luis Arrese, frente a la Cúpula del Milenio. La carrera seguirá este itinerario: puente de Isabel La Católica, Paseo de Isabel La Católica, giro a la derecha al final Plaza del Poniente, Paseo de Isabel La Católica, Doctrinos, María de Molina, Plaza de Zorrilla, Paseo de Zorrilla, Paseo de Filipinos, entrada al Paseo central del Campo Grande, Plaza de Zorrilla, Santiago, Ferrari, Plaza Mayor, Cánovas del Castillo, Catedral, Plaza de Portugalete, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad, López Gómez, Plaza de España, Miguel Íscar, Plaza de Zorrilla, Acera de Recoletos, Plaza de Colón, Paseo de Filipinos, Plaza de Zorrilla, San Ildefonso, puente de Isabel La Católica y llegada de nuevo por José Luis Arrese a la Cúpula del Milenio.

Previsión del tiempo

Aunque aún es difícil pronosticar con exactitud el tiempo que hará el lunes 26, la AEMET prevé una temperatura excelente para esta época del año: una máxima de once grados, cielo parcialmente despejado y ninguna probabilidad de lluvia. Si se mantiene este pronóstico, es recomendable ir abrigado pero no en exceso. Lo más importante es cubrir manos, cuello oídos y cabeza, los puntos más vulnerables al frío. Los gorros, orejeras, cuellos polares y guantes son los aliados perfectos de las carreras imvernales. En caso de bajas temperaturas y/o viento es importante llevar un cortavientos ligero que nos aisle. Si el clima es benévolo, una camiseta térmica de manga larga, sola o con otra técnica por encima, puede ser suficiente, ya que no es recomendable pasarse de capas de ropa o nos sobrarán al poco tiempo de ponernos en marcha.

Para los corredores aficionados a las redes sociales hay un hashtag de la carrera: #sansi2016vall. Con él, podrán compatir comentarios, fotos y sensaciones relacionadas con esta fiesta navideña del 'running'.

La carrera San Silvestre 2016 #sansi2016vall está organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León junto a la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y en favor de Oxfam Intermon y el Banco de Alimentos. En la prueba colaboran El Norte de Castilla, El Corte Inglés, Coca Cola Powerade, Aneto, Aguas de Valladolid, ‘Valladolid Tú eres deporte’, Supera, la UEMC, Vitalthea, Alejop, Comercial Ulsa y Gimnasio Parque Sport.