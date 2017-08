Rueda de prensa Contador: «Pensaban que venía a la Vuelta a despedirme y cumplir» Alberto Contador, en su hotel de concentración. / EFE «Luchar por el podio y por una etapa es compatible», recuerda el corredor madrileño, que no descarta una alianza con Froome, «si ambos salimos beneficiados» EFE Algorfa (Alicante) Lunes, 28 agosto 2017, 18:18

El madrileño Alberto Contador (Trek Segafredo) no descarta tras las nueve primeras etapas de la 72ª Vuelta a España seguir peleando tanto por meterse en el podio, "que está muy complicado", como por lograr una victoria de etapa.

"Luchar por el podio y por una etapa es compatible. Habrá que dejar que transcurran los días para verlo, pero no descarto ninguno de los dos", ha manifestado en su hotel de concentración en el primer día de descanso de la carrera española.

Para el madrileño, el balance de las nueve primeras etapas está claramente "diferenciado" por la crisis que vivió en Andorra que le hizo perder dos minutos y medio con sus principales rivales.

"La primera parte no estaba en mis planes para nada, sobre todo por las sensaciones que tenía cuando estaba preparando la Vuelta en los entrenamientos en Madrid. En la segunda el rendimiento ha sido muy bueno y eso me hace ser optimista", ha explicado.

Contador ha recalcado que está demostrando que a la Vuelta no ha venido solo para despedirse del pelotón profesional: "He entrenado mucho y la afronto con profesionalidad". "Estoy disfrutando mucho y estoy contento porque mucha gente creía que venía a la Vuelta a únicamente a despedirme o cumplir, y no. Vengo como siempre, habiendo entrenado para afrontarla con profesionalidad y veremos hasta dónde podemos llegar", añadió

Sobre sus opciones en las dos próximas semanas de la Vuelta ha insistido en que "el podio está muy complicado pero queda mucho para poder recuperar".

"Personalmente no sé qué Alberto Contador se puede ver en lo que viene porque en teoría los puertos de los próximos días me vienen mejor", ha comentado.

"Va a ser importante la estrategia del Sky, porque si va muy rápido puede haber más diferencias. Si no, va a ser más complicado para hacer estrategias más valientes", ha comentado.

Sin embargo ha lamentado que el día que buscó un ataque inesperado, como fue en la ascensión al puerto del Garbí, no encontró el apoyo que esperaba en rivales que "podían abrir diferencias con otros y no quisieron entrar".

"Puedo intentar cosas, pero hacerlo uno solo es complicado frente a un rival tan dominador como es el equipo Sky", ha analizado el de Pinto.

Sobre una posible alianza en carrera con Chris Froome, el madrileño no ha descartado unir intereses si se presenta la circunstancia idónea porque "Froome es el más fuerte y más sólido, y tiene un equipo potente, pero", dijo, "no descarto que podamos colaborar en un momento dado si nos interesa y los dos salimos beneficiados".

Otro objetivo, mucho más lejano, es el de pelear por el maillot rojo, de momento de ninguna forma prioritario desde su decimotercera plaza en la general.

"Primero tengo que superar a todos los que van delante. Todos los días menos ayer he ido recuperando tiempo y la contrarreloj me puede venir bien con la mayoría de rivales. Intentaré estar lo más cerca posible", ha señalado.

En este sentido ha comentado que "el ciclismo es muy duro y hay muchos factores a tener en cuenta, como la recuperación, averías, caídas, un constipado, el frío, la lluvia..."

"Es muy difícil legar a la roja porque Froome es muy fuerte, pero hasta Madrid nunca se sabe, lo que haré será ir día a día para recuperar tiempo poco a poco. El ciclismo tiene muchos factores a tener en cuenta", insistió.

El pinteño no ha entrado a valorar de momento sobre si la tercera semana de carrera puede pasar factura a Chris Froome por su esfuerzo en el Tour de Francia.

"No me centro en Froome, sino en el resto. Hay que ir al día y la carrera marcará el guión. Hay días que se podrá hacer algo, pero ya veremos, a ver como plantea el Sky las etapas y el desgaste que imponen", ha analizado.

Respecto a su inminente retirada tras la Vuelta, Contador ha dicho no pensar aún en ella, pero se ha reafirmado en la decisión tomada.

"No pienso aún en ello, solo puedo decir que estoy contento, es el momento y el sitio perfecto para despedirme. Cuando pasé a profesionales pensé que sería un momento de sentirme perdido, pero estoy convencido de la decisión, seguro y contento", ha subrayado.

Tampoco cree Contador que le vaya a resultar traumático el día después de su retirada, pues proyectos no le van a faltar, aunque ha reconocido que "antes sí pensaba en el día siguiente, ahora no".

"Hemos hecho un buen trabajo con la Fundación y con la escuela juvenil y sub'23 y con el equipo continental. Esa parte me llevará tiempo y trabajaré por el tema de la lucha contra el ictus, dando conferencias. La agenda será apretada, intensa. No quiero vivir este nivel de estrés del ciclismo, pero estaré organizado", ha insistido.

El triple vencedor de la Vuelta se ha referido a la respuesta de la afición, que le ovaciona por las carreteras y en el autobús del equipo en cada salida.

"Al ver esas muestras de cariño me doy cuenta de lo que he hecho estos años. Antes me centraba en la carrera que tenía delante, ahora con el cariño de la gente piensas en lo que ha sido la carrera deportiva. Ves los vídeos, recordando momentos y te enorgulleces. Estoy impresionado, mis compañeros están sorprendidos porque no cabe un alfiler alrededor del autobús. Eso será un recuerdo para siempre", ha comentado.

Por eso ha apuntado que siempre recordará "más que los podios, aquellas etapas con ataques lejanos, como la de Verbier, Formigal, Fuente Dé...".

Sobre su estado de forma en comparación con el Tour, Contador ha confesado sentirse "igual" que en el mes de julio. "En el Tour tuve caídas y me marcaron el Tour. Una vez que te caes te pones ropa nueva y parece que no te has caído, pero no es así... En la bici lo pagas. Caí en momentos claves. Luego en la crono final y en el Galibier estuve bien pero en general no estuve al nivel deseado".

De la dureza de la Vuelta ha reseñado que "en comparación con el Tour se están moviendo más vatios aquí".