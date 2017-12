Tudela recupera con éxito el espíritu de la Bajocerobike

Momento de la salida de la Bajocerobike. / Sofía Fernández Más de medio millar de ciclistas, procedentes de 18 puntos de España y Portugal, combaten el frío y participan en una bella prueba no competitiva que regresa a sus orígenes EL NORTE Lunes, 18 diciembre 2017, 14:06

Todo salió a la perfección, incluso la temperatura ambiente que da nombre a la prueba, Bajocerobike, no quiso faltar a una cita con más de medio millar de ciclistas inscritos de 18 provincias distintas, que salieron desde el polideportivo San Roque para recorrer zonas de asombrosa belleza como la propia Tudela, Traspinedo, Santibáñez de Valcorba y Montemayor de Pililla y descubrir la Senda del Duero.

Esta prueba no competitiva y solidaria, organizada por el club Tudelabike y que cuenta con el patrocinio de numerosas empresas y entre ellas Carretillas Mayor, dispuso de tres recorridos distintos para todas las edades: Oro (85 km. y un desnivel de 1.000 metros), Plata (75 km. y 750 metros de desnivel) y Bronce (50 km. y 400 metros de desnivel).

Los ciclistas se protegieron contra el frío. / S. F.

Momentos antes de la salida, los medio millar de participantes y sus familias dieron un toque festivo y de color a las calles de Tudela, que estuvieron abarrotadas hasta el mediodía. Al éxito deportivo se sumó el solidario porque la organización entregó un cheque a Cruz Roja por valor de 750 euros de cara a la próxima campaña navideña.

Los organizadores, muy satisfechos, resaltaron el valor de esta prueba, «que vuelve a sus orígenes en cuanto al número de participantes. De esta forma, buscamos consolidar una carrera que no necesita el excesivo presupuesto de ediciones anteriores donde estuvimos por encima de los 1.000 participantes. Ademas del coste económico es importante el coste humano, no hace falta decir que Bajocerobike está organizada por un modestoclub. Tudelabike. que no busca en la organización de su Bajocerobike mas que disfrutar de su organización para el disfrute del resto de aficionados a este bonito deporte». Y una vez más, lo consiguieron.