Comunicado El TAS rechaza la readmisión de Sagan propuesta por Bora Cavendish cae tras un lance con Sagan. / Reuters El equipo lo pidiço recordando que «no causó él solo deliberadamente» la caída de Cavendish y que «si la expulsión queda suspendida volverá a disputar el Tour de inmediato» COLPISA Madrid Jueves, 6 julio 2017, 17:49

La expulsión del Tour de Francia de Peter Sagan va camino de convertirse en un culebrón. El equipo Bora-Hansgrohe decidió llevar la decisión de la ronda francesa hasta el TAS y presentar un recurso de apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo para la readmisión de su corredor, algo que fue rechazado por el TAS.

"El equipo y Peter Sagan han apelado al TAS incluyendo una petición urgente de suspender la decisón del 'Panel de Comisarios' tomada el 4 de julio de 2017 y confirmada por el presidente de la UCI", señaló el equipo alemán en un comunicado.

Sagan fue expulsado por su incidente con Mark Cavendish (Dimension Data), al que empujó con el codo contra las vallas en los metros finales del sprint de la cuarta etapa del Tour de Francia provocando la caída y la retirada por lesión del británico.

Tanto el Bora como Sagan creen que el esloveno "no causó él solo deliberadamente" la caída de Cavendish. "Sagan se mantuvo en su trazada y no pudo ver a Cavendish a su derecha", señala el equipo. La escuadra alemana pensaba que "si la expulsión quedaba suspendida, Peter Sagan volvería a disputar el Tour de inmediato". No será así.