Diego Cosgaya y Marta Antolino se llevan la cronoescalada al castillo de Peñafiel

Con las piernas adquiriendo una consistencia marmórea según avanza la subida –corta, pero realizada a toda máquina-, los ciclistas participantes en la XXVIII Cronoescalada Nocturna Popular al Castillo de Peñafiel vivieron el sábado un nuevo asedio a la fortaleza peñafielense, que este año cumple un siglo como Monumento Nacional.

Muy ajustada fue la diputa en categoría masculina, tanto, como el escaso –pero suficiente- segundo de diferencia que separó al ganador de la prueba del subcampeón. Ese segundo de menos que otorgó los laureles, fue el que no hizo el palentino Diego Cosgaya García, que se impuso al peñafielense Jesús Medrano Díez que, una vez más, y ya va por la media decena, se queda con la miel del triunfo en los labios, a pedalada de alcanzar la barbacana del castillo de su pueblo en menos tiempo que sus competidores. Eso sí, una vez más dejó muestra de su clase.

Cosgaya realizó un crono de 3 minutos y 34 segundos; Medrano, un segundo más, y el tercer mejor tiempo lo hizo Iván Romeo Abad, de Valladolid, quien superó por centésimas a Isaac Álvarez Rodríguez, de Arroyo de la Encomienda, con un tiempo ambos de 00:03:54.

En mujeres la emoción estuvo en la disputa del segundo y tercer puesto, ya que el triunfo fue inapelable para la vallisoletana Marta Antolino de Celis, a quien sobraron segundos respecto a la segunda clasificada, la corredora de Olmos de Peñafiel Raquel Tapias Sanz; y a la tercera, Susana Barajas Valverde, de Arroyo de la Encomienda. Marta hizo un tiempo de 00:05:34, mientras que Tapias entró a 40 segundos de su crono y Barajas a 3 segundos del de esta última.

Cosgaya, conocedor de esta cronoescalada, recordó su tercer puesto del año pasado y explicó que esta vez «ha pegado un poco peor el aire y me ha costado un pelín llegar arriba. He llegado justo, y, la última rampa, los últimos 50 metros casi me habrían sobrado. He empezado bien y al final me ha faltado fuelle, pero por lo menos por un segundito he podido conseguir la victoria».

En cuanto a la forma de encarar esta prueba de 1,3 kilómetros y una velocidad media de 20 kilómetros hora, Cosgaya señaló que «ir a tope» todo el recorrido es «relativo», porque si se hace así «te puede pasar lo que me ha pasado a mí. Hay que dejar un pelín porque la última rampa es la más dura de todas, y, como llegues muy al límite, explotas». Él aguantó el tipo consiguiendo la victoria.

Al contrario que al ganador, a la vencedora lo que la costó más fue arrancar, algo que enseguida enmendó. «Una vez que he cogido los piñones adecuados he subido muy bien. La primera parte es donde peor lo he pasado pero enseguida he cogido el ritmo y me he encontrado en mi salsa». Con la victoria ya en el bolsillo, se marchó de Peñafiel con «sensaciones buenísimas; mejor imposible», subrayó.

Jesús Medrano, explicó que «venía ya pasado. Llevo compitiendo desde febrero y con la temporada ya finalizada a mediados de septiembre, pero siendo del pueblo no podía faltar. He estado entrenando estos días pero hoy no había piernas, y, bueno, se ha dado todo, y muy contento con el resultado».

Destacar también la participación del veterano peñafielense Goyo Calvo Alonso, quien realizó un gran esfuerzo para alcanzar la meta con un buen crono de 6 minutos y 28 segundos.

En esta última convocatoria de la clásica cronoescalada peñafielense –que recorre el corazón del municipio desde la cota más baja del mismo, en la plaza de Reoyo junto al río Duratón- se notó en la participación el hecho de que la temporada ciclista se clausuró hace ya un mes, de tal forma que no se alcanzó el medio centenar de inscritos, incluso, la crono finalizó antes de que se fuera del todo la luz debido al descenso participativo.

Clasficaciones

Masculino

1- 00:03:34 Diego Cosgaya, Palencia

2- 00:03:35 Jesús Medrano Díez, Peñafiel

3- 00:03:54 Iván Romeo Abad, Valladolid

4- 00:03:54 Isaac Álvarez Rodríguez, Arroyo de la Encomienda

5- 00:03:57 Alejandro Franco González, Valladolid

6- 00:04:05 Sergio Diez Ruiz, Peñafiel

7- 00:04:06 Javier Aguilar Muñoz, Peñafiel

8- 00:04:10 César Heredero Sanz, Ponferrada

9- 00:04:15 Guillermo Laguna Herrera, Peñafiel

10- 00:04:16 Francisco Castillo Gago, Tudela de Duero

Femenino

1- 00:05:34 Marta Antolino de Celis, Valladolid

2- 00:06:14 Raquel Tapias Sanz, Olmos de Peñafiel

3- 00:06:17 Susana Barajas Valverde, Arroyo de la Encomienda