Debut agridulce en profesionales

Palencia cuenta desde esta temporada con un representante en el pelotón ciclista profesional. Se trata del Aguilarense Marcos Rojo, que tras su paso por el Controlpack en categoría amateur, debuta ahora en profesionales. El ciclista palentino acabó la temporada pasada con buenas sensaciones. Hizo una buena actuación en la Volta a Lleida, donde se vistió de amarillo en la primera etapa. Pero Rojo acabó la temporada sin tener muy claro su futuro. El Burgos BH, equipo de categoría profesional, se interesó por él y el fichaje se culminó.

«Me llamaron poco después de acabar la temporada, mi anterior director, Juanjo Oroz, había corrido con este equipo y nos puso en contacto. Ellos tenían buenas referencias de mí y se animaron a ficharme», explica Marcos Rojo, desde el hotel de Benidorm donde se encuentra concentrado con el resto de su equipo.

El aguilarense está contento con su debut en profesionales, pero lamenta la caída que sufrió el segundo día de competición en Mallorca. «En general ha sido una buena experiencia. Siempre quieres correr en profesionales y ese día ha llegado. El segundo día que corrí me caí, y por este lado estoy un poco disgustado. A partir de ese momento he estado fastidiado. No es lo que esperaba», reconoce Marcos Rojo. Él es un corredor especialista en subidas, un escalador. Y se cayó en una bajada. «La primera etapa me quedé bajando, iba bien en las subidas pero me descolgué en la bajada. Y el segundo día quería que no me pasara eso. Bajé arriesgando un poco más de la cuenta, me había colocado detrás de los equipos buenos antes de la bajada, pero en la última curva entré abierto y se me fue la rueda delantera», sigue el ciclista.

Marcos Rojo prepara con optimismo las carreras en las que próximamente competirá. Tiene bastante tocada la muñeca izquierda, pero sabe que este deporte es así y ya entrena encima de la bicicleta y sale a carretera. «La muñeca izquierda la tengo bastante tocada, se me rompieron muchas fibras y me está costando un poco recuperarme. A día de hoy, estoy entrenando malamente, porque no me puedo poner de pie en la bicicleta y casi ni puedo apoyar la mano. Espero que en un par de días o tres se me quiten un poco los dolores. Aquí en Benidorm hace buen tiempo y estoy saliendo a carretera. La verdad es que estoy haciendo lo que puedo», explica Marcos Rojo.

El ciclista aguilarense no aprecia grandes diferencias entre el pelotón amateur y el profesional, aunque sí reconoce que se nota un poco falto de ritmo. «Es la primera carrera de la temporada y se nota la falta de ritmo, en amateur también me pasaba lo mismo. En el pelotón profesional se nota un punto más de velocidad, la gente tiene más control de la bicicleta y el nivel medio es más alto en general», concluyó el ciclista Marcos Rojo. Su próxima carrera será la Vuelta a Murcia, que se celebrará el próximo sábado 11 de febrero. Y si todo va bien, se podrá ver al aguilarense también en la Vuelta a Andalucía (del 15 al 19), una de las citas más importantes de la temporada y en la que compartirá carretera con muchos de los nombres propios del ciclismo nacional.