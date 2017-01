Alejandro Valverde sufre un accidente mientras entrenaba

El ciclista murciano Alejandro Valverde sufrió ayer un accidente mientras entrenaba, según informó su equipo, el Movistar Team, en su cuenta oficial de Twitter.

Estaba previsto que el corredor estuviera hoy en la presentación de la edición 2017 de la Vuelta a España que se celebra esta tarde, aunque se desconoce si podrá hacerlo.

El propio deportista explicaba el incidente en un texto que aparece con su imagen en el tuit del conjunto ciclista. Estas son sus palabras: «Me he dado un golpazo tremendo. La barrera de la urbanización se ha bajado antes de que pasara y me he dado de lleno en los brazos y el pecho. He intentado entrenar pero solo he podido aguantar media hora por los dolores. Espero que con hielo y antiinflamatorios no vaya a más, pero supongo que mañana en frío será peor. Lo bueno es que parece todo muscular, pero la verdad es que ahora mismo no me puedo ni mover».

Esta es la publicación en Twitter compartida por la escuadra: