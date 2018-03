Balonmano La vuelta de la Copa, un trámite para el Recoletas Adrián trata de superar a la defensa del Alcobendas en el partido de Huerta del Rey. / Rodrigo Jiménez Pisonero no se fía del Alcobendas, aunque reconoce que once goles son una renta suficiente MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Martes, 13 marzo 2018, 19:58

El Recoletas Atlético Valladolid viaja este miércoles para resolver la eliminatoria copera frente al Alcobendas (20:00 h.), que prácticamente quedó sentenciada la pasada semana con el 33-22 de Huerta del Rey. Once goles parecen renta suficiente, aunque Pisonero afirma que no se fía del conjunto madrileño. "En Huerta del Rey no tuvieron su día, lo están haciendo muy bien en la División de Honor Plata. Vamos con una renta muy amplia, pero no podemos fiarnos. Ojalá no haya problemas y para nosotros se convierta en un entrenamiento de calidad", comentó el técnico, que tampoco podrá contar para este encuentro con Roberto Turrado, que tiene para un par de semanas, y seguramente tampoco con Rubén Río, con problemas en un hombro.

El técnico vallisoletano no quiso lanzar las campanas al vuelo en cuanto a objetivos más allá de asegurar la permanencia. "Tenemos 19 puntos y todavía las matemáticas no nos aseguran la permanencia, que es el principal objetivo de la temporada. Prefiero marcarme objetivos cortos, el siguiente partido, una estrategia concreta, No pienso en la clasificación, lo que tenga que llegar, llegará. Prefiero tener la continuidad del espíritu y el juego que nos permitió ganar en Irún.

Prevención de enfermedades cardiovasculares

Por otro lado, el Recoletas Atlético Valladolid se une este miércoles al Día Europeo para la prevención del riesgo cardiovascular. Esta iniciativa, organizada por el departamento de Responsabilidad Social Corporativa del club pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares, primera causa de fallecimiento en todo el mundo. El Mercado del Val de Valladolid será el escenario este miércoles, desde las 10:00 hasta las 13:30, de varias acciones encaminadas a la prevención, como son desayundos del corazón, demostración de reanimación cardiopulmonar y funcionamiento de un desfibrilador, medición de la tensión y glucosa, demostración de baila y finalmente una degustación de lentejas.

Ambuiberica, Alimentos de Valladolid,, UEMC, SocalemFYC, Pucela Dance y Mercado del Val, así como el Recoletas Atlético son algunas de las empresas y entidades que participan en este día europeo de la prevención del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Las medidas recomendables para reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular son: evitar el consumo de tabaco y alcohol; mantener una dieta sana y equilibrada; realizar actividad física a diario; evitar el estrés; y controlar las cifras de tensión arterial, de glucemia basal o glucosa en sangre y las cifras de colesterol.