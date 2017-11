Balonmano El vallisoletano Raúl González entrenará el PSG Raúl González celebra con David Davis y el resto de jugadores del vardar el título europeo El técnico firma por tres años y llega al conjunto parisino después de proclamarse campeón de Euyropa con el Vardar macedonio EL NORTE Valladolid Jueves, 2 noviembre 2017, 21:18

El vallisoletano Raúl González, actual campeón de Europa con el Vardar de Macedonia, sustituirá al alemán Noka Serdarusic en el banquillo del equipo más poderoso del continente, el PSG, según ha confirmado el diario 'L'Equipe'. Raúl González, exjugador del BM Valladolid y entrenador del BM Ciudad Real, se proclamó campeñón de Europa la pasada temporada con el vardar macedonio, su actual club, al derrotar en la final a los parisinos po 23-24..

Así pues, los millonarios cataríes que dirigen el PSG –que son los mismos que han hecho del PSG de fútbol un auténtico nido de estrellas con la aspiración de título continental–, han dado su visto bueno a la contratación de Raúl González, lo que viene a significar que el dinero no va a ser un problema para convencer al técnico vallisoletano. Quizás un pequeño handicap será el contrato de deltécnico pucelano como seleccionador de Macedonia, que firmó por un ciclo olímpico, hasta 2020. Aunque como se dice en estos días, no hay nada que no se pueda conseguir con diálogo... y dinero.