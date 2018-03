Balonmano Un rival de cuidado para el Aula Valeska Lovera. / G. Villamil El equipo vallisoletano visita la pista del vigente campeón liguero, el Mecalia Atlético Guardés EL NORTE Valladolid Viernes, 16 marzo 2018, 18:31

El Aula Alimentos de Valladolid afronta este sábado una de las salidas más complicadas del calendario liguero, la visita al actual campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, el Mecalia Atlético Guardés. Un encuentro que se disputará a las 19:00 horas en el Pabellón ‘A Sagriña’ de A Guarda.

Un actual campeón de Liga que mantiene su particular duelo con Rocasa Gran Canaria y Bera Bera por hacerse con el liderato y que comparten la cabeza de la liga con 30 puntos. Por su parte, el Aula Alimentos de Valladolid mantiene la cuarta plaza en solitario con 27 puntos, asediado, eso sí, por el Mavi Nuevas tecnologías, que le persigue inmediatamente con 25. Las gijonesas recibirán a las vascas del Bera Bera en una jornada en la que las plazas de arriba pueden continuar definiéndose o apretarse aún más.

Por ello, Miguel Ángel Peñas, entrenador del Aula Alimentos de Valladolid, declaraba ayer ante los medios que se enfrentaban a un «partido complicado». «Sabemos que son superiores, que es un equipo muy fuerte, con un gran potencial, con jugadoras que tienen calidad y mucha fuerza y garra, se dejan el alma en cada acción, lo tienen todo para ser un equipo peleón y que van a optar a ganar el campeonato, están tan igualados los tres equipos de cabeza que cualquiera puede hacerlo», aseguraba.

«Ellas saben que no pueden fallar, perder un partido para ellas va a ser decir adiós a la competición liguera y esa va a ser quizás nuestra baza. No sé si van a salir a mordernos o si eso va a hacer que salgan más nerviosas o atenazadas. Para nosotras la situación es la contraria, no tenemos esa obligación, no estamos en esa guerra con los tres equipos de arriba, aunque no descartamos que si ganamos nos podamos volver a acercar, pero sí que es cierto que tenemos que empezar a mirar por aguantar este cuarto puesto que quizás es lo más normal que nos estemos jugando. No es nuestra competición estarnos jugando las plazas con los equipos de arriba», explicaba el técnico.

«Tenemos una guerra de puntos con Mavi, ellas juegan con Bera Bera y la teoría dice que los dos deberíamos perder, pero todo lo que sea igualar lo que haga Mavi no es malo hasta que nos enfrentemos en tres jornadas, si sacamos nosotras algo de A Guarda sería un paso de gigante. No tenemos nada que perder y muchísimo que ganar y, obviamente, vamos a ir a por todas, vamos a buscar competir hasta el final del partido. En Canarias jugamos fenomenal, la clave está mantener las cosas que estamos haciendo bien y en no cometer errores fáciles contra equipos como estos, dar el balón a contrario cuando juegas un dos para dos con el pivote, y si te equivocas te hacen gol. Hay que buscar las opciones de no equivocarse, prefiero un pase más, que nos levanten la mano de pasivo, lanzar un balón a la grada que dar el balón al contrario, creo que esa es la clave», remarcaba Miguel Ángel Peñas.

Además, repetía una vez más lo contento que estaba con sus pupilas en cuanto a nivel que están mostrando esta temporada defensivamente: «Estamos haciendo las cosas muy bien a nivel defensivo, por eso debemos conseguir estar siempre las seis en defensa, que nos pillen en contraataque. Espero que lleguemos a los últimos minutos compitiendo el partido y ver si conseguimos hacer que caiga de nuestro lado y traernos los dos puntos a Valladolid», finalizaba el entrenador.

Las vallisoletanas llegan a este encuentro con la duda de Eli Cesáreo, que no ha podido entrenar en las últimas sesiones por un golpe que se dio durante la sesión del martes y que parecen apuntar a una rotura fibrilar por lo que su participación en la contienda es dudosa.

En la comparecencia de prensa estuvo presente también Valeska Lovera, que disputará el partido ante el Guardés antes de marcharse a Chile para unirse a su selección para disputar el Campeonato Panamericano que se juega en Goiania, Brasil y donde participarán Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay (la selección de Rafaela Bergara), República Dominicana y Chile. El torneo se celebra del 21 al 25 de marzo, los tres primeros clasificados obtendrán para para el Mundial de Hungría de este mismo año.

La lateral aseguraba que «Guardés no nos lo va a poner fácil jugando en su casa, conocemos sus puntos débiles y cómo debemos atacarlas y defenderlas. Hemos trabajado esta semana para ganar el partido y si ellas van a salir a matar nosotras vamos a salir a matar el doble, somos el equipo de la liga que más sorprende, somos un equipo muy joven pero hemos ganado a los equipos que están arriba a excepción de Rocasa, y solo perdimos de uno en su casa. No queremos perder de vista tampoco a Mavi, queremos seguir dando una alegría a la afición de Huerta, estamos ganando los partidos gracias a ellos», afirmaba.

En cuanto a su participación en el Panamericano, Valeska lo tenía claro: «el primer partido es contra Uruguay, contra mi compañera Rafaela, nuestra idea es estar entre los tres primeros para poder clasificarnos, el equipo está muy bien y voy a hacer un aporte y a ayudar a mis compañeras, que lo han estado haciendo muy bien. Me voy con alegría y me iría con mayor alegría si ganásemos este sábado», finalizó