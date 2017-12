Balonmano El Recoletas Valladolid mide su fortaleza en casa ante el Fertiberia Sagunto Imagen del partido que vallisoletanos y saguntinos disputaron en mayo del pasado año Los azules juegan a las 20.00 horas en un choque en el que los vallisoletanos calibran de nuevo su fuerza en casa EL NORTE Valladolid Viernes, 1 diciembre 2017, 13:04

El Recoletas Atlético Valladolid disputa mañana sábado (20.00 horas) en Huerta del Rey la duodécima jornada de Liga Asobal ante el Fertiberia Puerto Sagunto. Los gladiadores azules quieren alargar su buena racha en casa con una nueva victoria que cimente el final de la primera vuelta.

No en vano, el de Puerto Sagunto es el primero de cuatro partidos en 12 días para el Recoletas Atlético Valladolid, que cerrará la primera vuelta de la competición tras los partidos ante el Bada Huesca (6 diciembre), Puente Genil (9 septiembre) y Ademar León (13 diciembre).

Nacho González, entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, explicó que en el encuentro ante el Fertiberia Puerto Sagunto hay que «hacer un buen partido». «Tenemos que recuperar las sensaciones de Anaitasuna, que no tuvimos ante el Teucro, y hacer un fortín de Huerta del Rey para mantener esa dinámica de ir puntuando», dijo. También ofreció las claves para conseguir la victoria: «Hay que dar el do de pecho, hacer bien las cosas, marcar el ritmo de partido, ser defensivamente potentes para poder parar su acciones directas, y estar bien en portería y defensa para poder correr».

El equipo vallisoletano recuperará a Roberto Turrado, que no pudo jugar el anterior partido debido a un proceso vírico. «A los jóvenes se les está haciendo larga la primera vuelta, sobre todo los que tuvieron un verano de trabajo, pero hay que hacer un último esfuerzo», comentó.

Faltan cuatro partidos para cerrar la primera vuelta de la Liga Asobal y el Recoletas Atlético Valladolid cuenta con 11 puntos. «Yo no soy muy de números. Las dinámicas son más importantes, tener buenas sensaciones, si encadenas tres victorias subes en la tabla mucho pero también al revés», comentó Nacho González. «La salvación es el primer objetivo, que rondará los 20 puntos, quizá un poco menos. Llevamos 11 a día de hoy y estamos en un buen camino de conseguir puntos, pero no podemos dormirnos en los laureles. Estamos en el camino correcto: sacando los partidos de casa pero, por supuesto, queremos más y queremos ganar a todos».

Al Recoletas Atlético Valladolid le sigue faltando continuidad en los partidos fuera de casa, algo de lo que también habló Nacho González. «La Asobal es una liga complicada, ganar fuera de casa es muy difícil. Es una obviedad y la realidad que no estamos bien fuera de casa, no estamos estables, no tenemos la misma eficacia en porcentaje de acierto y portería. Nos falta un pequeño plus. Ya que en Pontevedra no estuvimos tan bien en el juego colectivo. Nos hace mucho daño el porcentaje de acierto de lanzamientos».

Así es el rival

El Fertiberia Puerto Sagunto, dirigido por Nikola Milos, es 14º en la clasificación con solo 5 puntos, con dos victorias, un empate y ocho derrotas. «Es un equipo que está en la parte baja y viene muy necesitado de puntos. Está en una situación peligrosa. Pero tienen un buen equipo. Hasta ahora ha tenido muchos partidos igualados pero que han perdido», comentó Nacho González. El conjunto valenciano ha logrado en el último mes ganar al Bada Huesca y empatar ante el BM Benidorm fuera de casa.

El Fertiberia Puerto Sagunto cuenta en sus filas con el lateral francés Johan Boisedu, máximo goleador del equipo con 51 goles, y uno de los mejores artilleros de la Liga Asobal. «Tiene una primera línea con bastante lanzamiento en la que destaca el francés Boisedu, que lanza a mucha distancia, muy duro y buen juego con pivote. Tiene un primera línea internacional argentino en el lateral derecho, Leonardo Facundo, un esloveno en el lateral izquierdo, Jaka Spiljak, además de los nacionales Alfredo Sorrentino y Ángel Pérez de Inestrosa. Cuenta con otro pivote esloveno, Nejc Zmavc y extremos rápidos como Pocholo y Josep Folqués, uno de los junior de oro», analizó Nacho González.

El técnico del Recoletas también habló de la defensa del rival: «Puerto Sagunto tiene una defensa muy fuerte, su principal arma, con dos jugadores fuertes como Ángel Fernández y Alfredo Sorrentino, y en la portería David Bruixola, veterano y grande que lo hace bien en portería. Es un equipo muy completo, con muchas posibilidades».