Balonmano Bea Puertas, el refuerzo para la primera línea del Aula Bea Puertas. / H. Sastre El club vallisoletano presenta a la jugadora andaluza, un fichaje que ya pretendió en temporadas anteriores EL NORTE Valladolid Miércoles, 30 mayo 2018, 18:21

El Aula Alimentos de Valladolid ha presentado en la mañana de hoy en las instalaciones del Centro Deportivo GoFit al primer fichaje de su plantilla para la temporada 2018-2019, Beatriz Puertas. La jugadora ha estado acompañada en su presentación por Cayetano Cifuentes, que explicaba que la jugadora ya había estado en «el objetivo de Miguel Ángel y era una pretensión para la temporada anterior, pero la fatalidad de continuar en la lesión que Bea tenía demoró todo».

«Nos alegramos porque la recuperación ha sido satisfactoria y, con las expectativas que Miguel Ángel mantenía y que nos transmitió en el club, es el momento de contar con ella ahora que está en disposición de aportar todo lo mejor», finalizaba el presidente que quiso darle la bienvenida.

Por su parte, el técnico vallisoletano, Miguel Ángel Peñas, expresaba su felicidad por tener a Bea Puertas en Valladolid. «Estoy contento porque no es una cosa de un día ni de un año, la relación entre Bea y yo ya hace años que la tenemos, hace dos temporadas atrás ya estuvimos en contacto y estuvimos a puntito de cerrarlo. El año pasado no pudo ser por su lesión y para mí es muy especial que esta vez, a la tercera, sea la vencida y que podamos disfrutar nosotros de Beatriz y Beatriz de nuestro club».

«Siempre busco jugadoras que puedan adaptarse a nuestra forma de juego, que se adapten al equipo tanto a nivel deportivo como a nivel humano, creo que es una muy buena persona, la conozco desde que era juvenil, y siempre ha tenido un saber estar inusual para la edad que tenía. Desde que era pequeña yo siempre he tenido esa debilidad por ella, ella lo sabe, y tenía muchas ganas de que esto ocurriese», explica Peñas.

En cuanto a sus virtudes como jugadora, el técnico explicaba que ◄4es una jugadora que se adapta a nuestra forma de jugar, que siempre da el 100%, es una guerrillera, siempre va con el cuchillo entre los dientes cuando está defendiendo. Su calidad en el juego, su velocidad, su posibilidad de lanzamiento exterior, su posibilidad de compartir las tres posiciones de la primera línea, puede jugar de central, de lateral derecho, de lateral izquierdo, en cualquier posición da un altísimo nivel. Tiene capacidad para lanzar desde media distancia, desde ocho o nueve metros en incluso un poco más atrás, una finta espectacular, un uno contra uno imparable porque tiene una capacidad de desborde espectacular y tiene la posibilidad de hacer jugar. Ella juega, ella ayuda, busca su posibilidad y si no que la siguiente lo continúe», finalizaba el entrenador.

La granadina también expresó su felicidad por estar en Valladolid: «Estoy muy contenta, este es un proyecto que me llamaba la atención desde hace mucho tiempo, sobre todo por el grupo de niñas que siempre ha habido, este año tienen un equipo súper joven y han acabado en una plaza histórica que es muy difícil. Lo han conseguido a base de mucho trabajo y estoy muy contenta de poder unirme, trataré de aportar todo lo que pueda y más, estoy súper contenta de estar aquí».

Un equipo, el Aula Alimentos de Valladolid, al que Bea ha seguido desde hace tiempo: «hace varias temporadas que hablamos, es un equipo súper atractivo, su forma de jugar siempre me ha gustado mucho, creo que me puedo adaptar muy bien a él. Este año me lo he pasado recuperando las ganas de volver a jugar y creo que era el equipo perfecto para volver. He estado en Huerta del Rey viendo muchos partidos de las niñas», finalizaba la nueva jugadora del equipo vallisoletano.