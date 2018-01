Pisonero promete una nueva actitud defensiva en su debut

Apenas lleva media docena de entrenamientos con el Recoletas Atlético Valladolid, pero ya le ha tomado el pulso a la plantilla. David Pisonero ha llegado a mitad de temporada y es consciente de que no se pueden hacer malabares ni cambiar radicalmente un estilo de juego que, por otro lado, ha funcionado relativamente bien. A pesar de ello, Pisonero considera que ya ha puesto su granito de arena y que esta tarde, en el amistoso ante el Zamora ya se verá, por lo menos, una actitud diferente.

–¿Cómo está la plantilla?

–Sinceramente muy bien. Hemos trabajado intensamente, con dedicación y concentración. El grupo está unido y a pesar de la juventud de muchos de sus componentes he visto un vestuario muy trabajador. De los veteranos ya conocía su estilo de trabajo, pero me ha sorprendido que también los jóvenes tienen un alto grado de profesionalidad.

–¿Sobre que puntos del juego ha hecho especial incidencia?

–Fundamentalmente en el aspecto defensivo, creo que es donde puedo influir más. El ataque es más táctico, requiere más tiempo y con la temporada mediada creo que intentar ahora modificar algo que funciona sería complicar las cosas. Sin embargo, en el aspecto defensivo creo que se puede dar un paso adelante en carácter, actitud, disposición, agresividad. También algunos retoques tácticos que nos permitan ser más duros, hacer dudar más a los rivales, no dejarse jugar y provocarles el fallo. Para ello no se necesita cambios drásticos ni innovaciones. En ataque, el equipo ya tiene sus automatismos, su juego y solo estoy intentando inculcar algunos pequeños detalles para cuando no nos salen las cosas previstas y así poder sacar más rendimiento de jugadas de dos para dos, pases al pivote, etc. No soy muy partidario de jugar con siete o cosas así, pero es que además ello requiere más tiempo, que no tenemos.

–¿La diferencias o enfrentamientos dentro del vestuario se han calmado, acabado o enquistado?

–No puedo decidir quien es amigo de quien, pero sí puedo exigir profesionalidad a todos. He hablado con todos los jugadores uno a uno, escuchando sus opiniones y sinceramente creo que no se percibe ningún enfrentamiento en el vestuario. Creo que todos somos conscientes de que se deben obviar las asperezas y ganar partidos.

–Enero y el parón competitivo suele ser período de renovaciones y retoques y quizás la portería con la posible marcha de Javi Díaz es un ejemplo. ¿Cómo está el Recoletas Atlético en este sentido?

–Creo que el grueso del equipo continúa la próxima campaña y personalmente soy más partidario del pincel que de la brocha, así que yo me quedaría con todos. De todas formas, la directiva controla y maneja perfectamente estos asuntos. No creo que sea prudente hablar de nombres, pero el caso de la portería, en caso de producirse, seguimos contando con César y podría buscarse un complemento.

–¿Quizás las renovaciones pueden alterar la estabilidad del grupo?

–La estabilidad del equipo viene dada porque la mayoría tienen continuidad en el equipo. Habrá que hacer pequeños retoques y se está trabajando en ello, pero a día de hoy yo me quedaría con todos. También podrían marcharse algunos porque somos conscientes de que este es un club puente, pero sí tengo muy claro que aquí nunca se ha echado de menos a los que se han ido. Y lo digo por experiencia personal.

–¿Y como desea que sea su plantilla para la próxima campaña?

–Sinceramente nuestra plantilla está bien compensada y habría que retocar lo menos posible. Deportivamente me gustaría subir el nivel defensivo, contar con más variedad en defensa para plantear más dificultades a los rivales.

–¿Qué espera de su debut esta tarde en Huerta del Rey? ¿Será un examen de juego y resultado?

–Pues confío en ver un neto cambio de actitud en todos los jugadores. El resultado me importa muchísimo menos, pero quiero ver ese cambio de actitud, de agresividad. Si es así, saldré satisfecho. No creo que este partido sea un examen porque hemos tenido poco tiempo. Creo que la afición de Valladolid sabe de balonmano y valora el trabajo, no solo los resultados.

–¿Qué espera de la afición?

–Que nos apoye. Estamos enun proceso de cambio, de adaptación a una situación nueva y necesitamos tiempo y sobre todo el ánimo de nuestra afición. No quiero un equipo plano sino uno que transmita emociones a la grada y ese cambio de actitud que espero de los jugadores ayudará a esa montaña rusa de emociones que gusta a la grada y le divierte. Hay que jugar bien, pero también transmitir a la grada.

–¿Ya ha echado cuentas de la segunda vuelta que le espera?

–Tenemos un calendario muy muy complicado, pero ciertamente sabemos donde podemos picar o al menos muchas posibilidades. En casa vamos a tener partidos muy difíciles ante los rivales más fuertes de la Liga, así que es necesario y vital sumar fuera. Hemos marcado nuestras cruces en el calendario.

–¿Y cual sería el objetivo?

–A nivel de clasificación no me planteo objetivos. Está claro que lo primordial es asegurar debidamente la permanencia. A nivel de rendimiento, que me interesa mucho más, el objetivo será conseguir subir unos escalones en el aspecto defensivo. Debemos darle una vuelta de tuerca a los sistemas defensivos, intentar variar el tipo de defensa, conseguir que el 5-1 y sus distintas versiones sean parte de nuestro día a día. Una defensa inteligente es fundamental. Lo de ganar, hoy por hoy, me preocupa menos.

–¿Como ve el Campeonato de Europa y a la selección española?

–Evidentemente el nivel del balonmano europeo ha subido bastante y ahora cualquier selección puede hacerte daño. En cuanto a España comenzó bien y ante Dinamarca se puso de manifiesto nuestro déficit físico. Habrá que ver cómo supera esa situación ante rivales como Alemania, Eslovenia o Macedonia.

–Y su amigo Raúl González vuelve a sorprender con Macedonia.

–Es un ‘crack’ tremendo. Es el espejo en el que me gustaría ver a mi equipo. Para mí, a nivel técnico, el mejor entrenador es Cadenas; a nivel táctico, Pastor, pero el que mejor lee los partidos y sabe obtener el mayor rendimiento de sus jugadores, es sin duda Raúl. Tiene empatía con su plantilla y sabe ganarse la confianza de sus jugadores.

Hoy, en Huerta del Rey

El Recoletas Atlético Valladolid disputa esta tarde (20:30 horas), con entrada libre para abonados y público en general, en Huerta del Rey su primer amistoso de la minipretemporada invernal, en lo que será el debut de David Pisonero en el banquillo de los gladiadores azules.

El rival de esta tarde es el MMT Zamora, un equipo que, con dos victorias seguidas ante rivales tan acreditados como Guadalajara y Anaitasuna, ha salido de los puestos de descenso.

Los zamoranos son un conjunto guerrillero, pegajoso, difícil de jugar y que exigirá el máximo de los hombres de David Pisonero. Este encuentro servirá de preparación para la segunda vuelta de la liga, que comenzará el próximo 3 de febrero con la visita al Benidorm.

Anteriormente, el Recoletas Atlético jugará el próximo viernes 26, en Peñafiel, ante el BMGuadalajara su segundo partido amistoso.

Torneo de veteranos

Mañana sábado, Huerta del Rey acogerá el II Encuentro de Veteranos Yo Jugué, con la presencia de doce equipos, ocho masculinos y cuatro femeninos, con las finales a partir de las 20:00 horas.