Balonmano Pisonero ofrece ilusión y carácter para el banquillo del Recoletas El nuevo técnico no se muestra preocupado por las diferencias en el vestuario y aboga por «continuar el buen trabajo realizado» MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Viernes, 22 diciembre 2017, 14:39

David Pisonero, con alguna cana pero con la misma ilusión y buen carácter de su etapa de jugador, compareció ante los medios para presentarse como nuevo técnico del Recoletas Atlético. A sus 44 años le ha llegado la oportunidad y reconoció ser «un privilegiado» por haber sido elegido para el cargo, que aceptó con «ilusión y con la confianza de toda la directiva» porque está convencido de que puede «aportar» su impronta y carácter a un equipo «que lleva una buen dinámica y que funciona, por lo que es más coherente mantener una línea continuista en cuanto al estilo de juego».

El nuevo técnico afirmó no estar preocupado con las divisiones dentro del vestuario. «Por lo que he podido hablar hasta el momento, no tengo la sensación de que haya un vestuario dividido o fragmentado. Siempre hay diferencias y roces, pero creo que charlando con todos se puede solucionar».

En cuanto a su autoridad dentro del equipo o del club, a la hora de confeccionar la plantilla para el próximo año, Pisonero reconoció que «aún me pilla lejos. Para eso está la dirección deportiva», y ahí entró el presidente Mario Arranz para asegurar que el club es el que toma las decisiones y que no había hecho ningún contacto formal para buscar jugadores fuera, «tenemos que ver primero quien termina contrato y tendremos que hablar con David. Pero está claro que la gestión del vestuario es del entrenador».

Por su parte, David afirmó no estar «mediatizado» en cuanto a la situación del vestuario. «Me preocupa poco el pasado. Miro hacia adelante y cuento con todo el respaldo del club para que todos podamos disfrutar con el balonmano».