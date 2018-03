«Lo que necesitamos es trabajo, trabajo y más trabajo» Dani Gordo, técnico del Viveros Herol BM Nava, durante un partido. / El Norte Dani Gordo, entrenador del Viveros Herol BM Nava, destaca la importancia que ha tenido la última victoria de su equipo frente al Villa de Aranda «para seguir creciendo» FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 22 marzo 2018, 10:39

En las ocho primeras jornadas del campeonato, el Viveros Herol BM Nava sumó nueve puntos (cuatro victorias, un empate y tres derrotas). En estas últimas ocho jornadas del campeonato, el conjunto navero repite esa puntuación. Ha sumado también nueve puntos (tres victorias, tres empates y dos derrotas), ocupando la tercera posición (29 puntos), a tres del segundo clasificado, el Conservas Alsur Los Dólmenes y a seis del líder, el Secin Group Alcobendas, un poco más distanciado en esa posición. Tampoco es Dani Gordo un técnico que esté pendiente de la clasificación. «De lo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos es del equipo, en tratar de seguir creciendo».

Y eso que ha sido un febrero «criminal para nosotros en cuanto a lesiones». Y es que se nota que poco a poco el equipo va recuperando jugadores. «Es que no tenemos a todos todavía; el partido que ha hecho Filipe no es tener a todos, el partido de Toma no es tener a todos, Tello no está y Oleg Kisselev... Tenemos a parte. En las condiciones en las que estábamos compitiendo era heroico sacar algo positivo. Una cosa es que estén y otra es que estén para jugar y ese es el siguiente paso. Tenemos la suerte de que después vendrá un parón que para nosotros no será un descanso, será hacer huelga a la japonesa porque nosotros lo que necesitamos es trabajo, trabajo y más trabajo», comentó el técnico Dani Gordo, que no se olvida tampoco de Darío Ajo, «que nos ha venido Dios a ver con su ayuda y aportación al equipo».

Tenía claro que estaba en su mano (en la del equipo) revertir esta situación. «Teníamos que poner también de nuestra parte;teníamos que dar ese paso al frente, un puñetazo en la mesa. Estábamos heridos, pero no muertos». Y se nota hasta en los entrenamientos, satisfacción porque al menos el técnico ha podido entrenar más o menos en condiciones. Un paso más, «aunque la realidad es para preparar un partido de altos vuelos tenemos que tener a todo el bloque».