El BM Nava recibe el cariño de su pueblo

Si uno está deprimido, nada como una buena dosis de cariño de su familia, de sus allegados, de los seres queridos... Es el remedio más sano y natural. Y eso es un poco lo que le pasó al Viveros Herol BM Nava. No fue una buena noche la del pasado domingo, tras caer en la fase de ascenso y decir adiós a su sueño a a la Liga Asobal, pero fue entrar en el salón de actos del Ayuntamiento de Nava de la Asunción y esbozar una sonrisa de satisfacción. La herida empezaba a cicatrizar.

Independientemente del resultado y pasara lo que pasara en el último partido de la fase de ascenso, ya estaba prevista la recepción oficial a la plantilla en el Ayuntamiento de la localidad. Un homenaje, un emotivo reconocimiento, merecidos en cualquier caso (de los que pone la piel de gallina), pese a no conseguir el ascenso a Liga Asobal. El salón de actos de quedó pequeño para dar calor al equipo. Autoridades, amigos, vecinos, familiares... porque eso es lo que demostró ser este equipo. Una gran familia. Para Nava siguen siendo sus campeones, tal y como comentó el alcalde de la localidad, Juan José Maroto. Agradeció el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo, no solo durante esta fase de ascenso;también por haber llevado el nombre de Nava por todos los rincones. «Sois nuestro equipo y este es vuestro pueblo», dijo. «No ha sido posible, pero el que da todo lo que tiene no está obligado a dar más», manifestó.

Y es que fue entrar el equipo en el Ayuntamiento y notar otra sensación diferente, como apuntó el presidente, Quintín Maestro. Y ya tienen una idea metida en la cabeza. Prometen volver a intentarlo, y con más fuerza si cabe. Ese el fue el mensaje más repetido. Ya lo comentó el vicepresidente Julián Mateo nada más terminar el partido y también en este acto. «Esto ya lo hemos sufrido otras veces y si por algo nos distinguimos es por luchar y no nos rendimos jamás». Esa idea, ese empeño, también flotaba en el ambiente ayer en los ánimos de todos los componentes del equipo, desde el primero hasta el último, incluso hasta de Filipe Martins, irreconocible sin barba.

Jugadores como Carlos Villagrán, Yeray Lamariano, Alberto García, Agus Casado, Antonio Llopis, Bruno Vírseda y el técnico Dani Gordo tuvieron palabras de agradecimiento para sus aficionados. Y no solo los jugadores fueron protagonistas, también hubo una emotiva mención para los que trabajan en la sombra; los que no salen tanto en los medios. Los delegados, auxiliares, médicos, colaboradores, voluntarios... Todos los que ponen su grano de arena en el día a día del club navero. El homenaje terminó con la entrega de un trofeo personalizado para cada integrante de la plantilla.

La fiesta sigue. Tras la fase de ascenso, el conjunto navero disputa este martes (19:00 horas en el pabellón municipal de Nava) un partido amistoso de carácter internacional frente a la selección nacional de Groenlandia que servirá para poner el punto y final a la temporada, otra fiesta para un año que no va resultar fácil de olvidar. La selección de Groenlandia se encuentra preparando en España el próximo Torneo Panamericano que se disputará precisamente en la ciudad de Nuuk, capital de Groenlandia, del 16 al 24 de junio. s.