A por la fiesta completa Carlos Villlagrán, agarrado durante un partido de pretemporada. / Antonio Tanarro BALONMANO El Viveros Herol Nava busca este sábado su tercer triunfo de la temporada frente al Conservas Alsur Los Dólmenes QUIQUE YUSTE SEGOVIA Viernes, 22 septiembre 2017, 22:57

El Viveros Herol Nava tiene muy buena pinta. Negarlo es rechazar la realidad. Pero de ahí a pensar que la temporada va a ser un camino de rosas en el que los naveros se van a pasear sin complicaciones hay un trecho importante. Por el momento, los pasos dados durante los dos primeras jornadas son firmes. Buenos cimientos para un largo recorrido en el que la primera meta es la salvación. Lo que venga después será gracias al buen trabajo realizado con anterioridad. Este sábado, el equipo dirigido por Dani Gordo recibirá al Conservas Alsur Los Dólmenes en una nueva oportunidad de continuar con su proceso de crecimiento y sumar dos nuevos puntos a un casillero que por el momento solo contempla victorias.

Pero no será fácil. Enfrente estará un equipo que pese a ser un recién ascendido a División de Honor Plata ya ha demostrado que no le queda pequeña la categoría. Dos partidos jugados y dos victorias. Cuatro puntos, los mismos que los naveros, que permiten al conjunto andaluz liderar la clasificación en un inicio liguero que recuerda al que protagonizó el Balonmano Nava en su primer año en Plata. «Es un equipo que creo que tiene una experiencia competitiva que les ha permitido ascender a la categoría y llegar con esa inercia positiva para sumar dos victorias. Es un equipo peligroso», aventuró Dani Gordo sobre su rival de es tarde.

El técnico navero destacó del conjunto andaluz su facilidad para hacer las cosas en ataque. «Tiene mucha movilidad tanto de sus jugadores como del balón. Lo hacen sencillo y lo hacen bien. Son características de equipos bien trabajados», afirmó. En sus filas cuentan con jugadores de calidad como Guillermo de la Sierra, el lateral Nacho Soto o el extremo Xavier Tua, así como los hermanos Castro (Alberto y Luis), dos de los encargados de dirigir al equipo malagueño con su visión de juego y sus lanzamientos en suspensión.

Poco tendrá que hacer este sábado (20:30 horas) el equipo dirigido por Lorenzo Ruiz si el Balonmano Nava ofrece la misma versión que hace siete días frente al Barcelona Lassa B. No obstante, todavía queda mucho tiempo para poder comprobar el verdadero potencial de un equipo que amenaza con ser más peligroso con el paso de las jornadas. «Cada día el equipo está más compacto. Pero de aquí a lo que nosotros queremos llegar quedan muchos meses para poder jugar con cierta soltura y solvencia», declaró un ambicioso Dani Gordo en las horas previas al choque. «De momento tenemos que ir sacando los partidos adelante y ser lo más competitivos posible. Un equipo se hace con el tiempo y nosotros por desgracia no lo tenemos. Eso no quita para que todos los partidos salgamos a morir», indicó el técnico navero, con ganas de un partido entre dos equipos en buena forma que aspiran a continuar imbatidos una semana más.

Pasos firmes

A pesar de la buena dinámica del conjunto de Nava de la Asunción y de vencer hace siete días en una de las canchas más complicadas de la categoría, los naveros no lanzan las campanas al vuelo. «El equipo tiene los pies en el suelo, otra cosa es de puertas para fuera. El equipo es consciente de la dificultad que tienen todos los partidos y esta Liga. No hay que echar la mirada adelante. Hay que mirar la baldosa siguiente. No podemos caminar mirando al horizonte, solamente el próximo paso. En cualquier pequeño paso te puedes dar un resbalón», afirmó Dani Gordo, quien comulga con la filosofía del Cholo Simeone de ir partido a partido. «Tenemos que ir dando pasos pequeños pero firmes», subrayó.

El entrenador del Viveros Herol Balonmano Nava podrá contar con toda la plantilla a su disposición a excepción del lesionado de larga duración Oleg Kisselev. Serán de la partida Ernesto Sánchez y Yeray Lamariano, dos seguros bajo palos; el portugués Rodrigues en el eje de la zaga para frenar los ataques rivales; y el central Agustín Casado, máximo goleador de la categoría, como principal amenaza ofensiva. Todos ellos intentarán brindar un nuevo triunfo a su afición para que la fiesta sea completa este fin de semana en Nava de la Asunción. «Me cuentan que la grada va a tener un color más especial por ser fiestas. Para nosotros jugar en casa y delante de nuestra gente siempre es una motivación especial y si encima tenemos la suerte de que el equipo va a estar más arropado pues nos da más ganas de hacerlo bien», concluyó.