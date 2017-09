PRIMERA NACIONAL El Ecubús BM Salamanca incorpora a sus dos últimas adquisiciones Hugo, en un partido con el Polideportivo Bejarano. / BMCS Javi Carazo y Hugo Garín se ejercitan con los jugadores de Alberto Martín JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Jueves, 21 septiembre 2017, 12:26

El Ecubús BM Ciudad de Salamanca ya prepara a conciencia su próximo compromiso liguero tras el debut del pasado sábado en el pabellón Río Tormes en el que tras una gran remontada en la segunda parte, logró imponerse al BMLeganés sumando los primeros puntos de la temporada (27-21). Los de Alberto Martín visitan este próximo sábado al Safa madrileño (Pabellón Colegio Sagrada Familia a las 16:30 horas), uno de los mejores equipos del grupo B de la Primera Nacional que el curso pasado fue segundo y disputó la fase de ascenso a División de Honor B. Los madrileños, que comenzaron la Liga cayendo por 22-20 frente el Universidad de Burgos, serán un duro escollo para los salmantinos que además esta semana no podrán contar con Andrés Pérez, de baja durante siete días por una lesión en el tobillo.

La noticia positiva es que el BMCiudad de Salamanca ya ha incorporado a los entrenamientos a dos de los fichajes -ambos son primera línea- para este curso. Tanto Javi Carazo, procedente del Villa de Aranda, como Hugo Garín, ex del Polideportivo Bejarano -que esta temporada no competirá en la Segunda masculina-, ya están a las órdenes del técnico pero no podrán debutar aún.