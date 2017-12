Duelo de gallos en La Albericia Carlos Villagrán intenta zafarse de la marca de un jugador rival. / Antonio de Torre BALONMANO El Sinfín y el Balonmano Nava se miden este sábado en un encuentro entre aspirantes al ascenso QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 15 diciembre 2017, 22:33

No hay necesidad de dar un puñetazo encima de la mesa. El Viveros Herol Nava, durante el primer tercio de competición, ya ha demostrado sobradamente que es un equipo muy a tener en cuenta de cara a todo durante la presente temporada. A pesar de ser un conjunto que en la anterior campaña se salvó en la penúltima jornada y que ha experimentado un profundo cambio en la dirección y la composición de su plantilla que todavía se nota en diferentes fases del juego, el equipo dirigido por Dani Gordo no requiere de demostraciones de poderío a estas alturas de la temporada. Frente al Ds Auto Gomas Sinfín, su rival de este sábado, los naveros intentarán lograr su quinta victoria consecutiva para cerrar 2017, en lo que al campeonato liguero se refiere, con las mejores sensaciones posibles.

Que el Balonmano Nava acuda al pabellón municipal de La Albericia –donde disputó su única fase de ascenso a Asobal de su historia– sin presión no significa que renuncien a lograr los dos puntos. Todo lo contrario. La ambición es máxima y pese a las dificultades confían en continuar con la buena dinámica de resultados que les ha permitido sumar los últimos ocho puntos disputados. Las sensaciones son buenas y el buen rendimiento de los naveros durante el primer tercio de competición les permite afrontar el choque con confianza y ganas, a pesar de enfrentarse a un rival que tiene por meta regresar a una liga Asobal de la que descendieron la pasada temporada.

No será fácil, en primer lugar por el nivel de los cántabros, y en segundo, por las dificultades que ha sufrido el equipo durante la semana. A las extradeportivas, motivadas por los problemas de condensación del viejo frontón de la localidad, se le han unido las deportivas. Yeray Lamariano y Andrés Alonso arrastran diferentes molestias físicas que, sin embargo, parece que no impedirán su participación en el choque de esta tarde. Todo lo contrario que Tello, quien también con una fuerte torcedura de tobillo no será de la partida frente al BM Sinfín. Su ausencia será la principal novedad de un plantel que sigue sin poder contar con Oleg Kisselev. El jugador cántabro de ascendencia rusa, lesionado durante la pretemporada, está en la última fase de su recuperación, aunque no está prevista su reaparición hasta 2018.

El Ds Auto Gomas Sinfín, entrenado por Rodrigo Reñones, cuenta con una plantilla que combina jugadores con juventud y experiencia. Destaca su portería, donde Jorge Villamarín y el ex navero Samuel Ibañez son difíciles de batir. Con una defensa 6:0, son rápidos al contragolpe, aunque su principal arma ofensiva consiste en la conexión con sus pivotes, por lo que la actuación de los centrales naveros será clave para lograr puntuar.