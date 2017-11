Despiste del Aula en Huerta del Rey ante el Mavi asturiano

Segunda derrota en lo que va de campeonato por parte del Aula Valladolid, la segunda, también, en casa. El Mavi Nuevas Tecnologías supo llevar el partido a su terreno a través de acertados contrataques y manteniendo la movilidad de balón.

Primera parte con malas sensaciones para el combinado de Israel Maniega y Miguel Ángel Peñas, en la grada, -continúa cumpliendo su sanción-. Comenzó mal el Aula Valladolid que veía como el Mavi movía con soltura el esférico. Cuando Tere no encuentra el pase, el equipo se resiente, y mucho. El equipo se tambaleaba ante el rocoso Mavi. A pesar de las malas sensaciones las locales conseguían mantenerse en el partido. El Aula no pudo detener al Mavi que desde el pivote, Leticia Cobo, conseguía superar, una y otra vez, a Lulu Guerra. Nekane Terrés fue excluida superado el minuto 12 de encuentro, tras una amarilla y una mala acción. Maniega cambiaba el esquema de ataque, Mada entraba en pista, como lateral derecho, Omullony pasó a ocupar el extremo.

21 Aula Cultural Lulu Guerra, Terés (1), O’Mullony (3), Mónica Gutiérrez, Cifuentes (1), Teresa Álvarez (1), Cuadrado (3) –equipo inicial–, Calderón (2), Mada Fernández (7, 5p), Bergara, Cossío, Cesáreo (3) Viloria y Carmen Sanz (ps). 25 Mavi Lais de Arruda, Caño (6, 2p), Faría, Cobo (5), Palicio (5), Viera (2), López (4) –equipo inicial–, Téllez (2), Nedelcu (1p), González, Sánchez y Ruiz (ps). parcial cada 5 minutos: 1-2, 4-6, 6-8, 7-10, 10-11, 13-13; 0, 16-16, 17-19, 20-21,21-24 árbitros: Andrés Rosendo López, Sergio Rodríguez Estevez. Excluyeron por dos minutos a Téllez y Terrés. incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

Lulu apareció para evitar el 6-9, rozando el minuto 15. Tere Álvarez, tras una jugada personal, anotaba el 7-8 para tratar de dar dinamicidad al juego local. Tiempo muerto de Israel Maniega 5 minutos después, con 7-10 en el marcador. El segundo técnico veía como su equipo era incapaz de superar el muro morado impuesto por Diego Lafuente.

Exclución a Tellez y 7 metros, que pasaron a ser golpe franco, tras decisión arbitral. De nuevo Lulu Guerra paraba y Mada anotaba un 7 metros. Los goles locales eran rápidamente neutralizados por las asturianas. Lulu conseguía mantener a su equipo a flote, gol de Mada tras una finta, pero de nuevo, volvía a aparecer Aleixandra para colocar el 9-11. Cesáreo inauguraba su marcador, tras dos palos,colocando el 10-11 y tiempo muerto de Lafuente casi llegados al minuto 25. Tras detener el encuentro por un balonazo en la cara de Lulu Guerra, Cesáreo empataba a falta de segundos para el final, 13-13 al descanso.

Segunda parte con las mismas sensaciones que el inicio de partido, la portera visitante paró iniciado el segundo tiempo dos disparos de Omu y, a continuación, de Tere. Respuesta rápida de Agustina para colocar a su equipo por delante. El Aula encajaba un parcial de 0-3 . Los errores defensivos vallisoletanos propiciaban goles, aparentemente, fáciles por parte de las asturianas. Los ataques locales eran muy estáticos, a pesar de ello, Omullony aparecía para colocar el 14-16. Parada de Lulu que no pudo corresponder Isa Calderón, Lais de Arruda le adivinó la vaselina. El poste, una y otra vez, ayudaba a la portera brasileña. Lulu determinante durante todo el encuentro, volvía a parar. Mada de penalti colocaba el 15-16 en el minuto 7 de la segunda parte. El Mavi se había transformado en el Aula del año anterior, castigaba los errores locales con efectivas contras. A pesar de ello Cesáreo tras una fantástica finta colocaba el 17-18. Tere volvía al banco sus gestos que evidenciaban las malas sensaciones locales . Las contras no eran efectivas para el Aula y sí para Mavi.

El primer gol de Nekane llegó en la mitad del segundo tiempo. La pivote, que provocó varios 7 metros, no consiguió conectar con sus compañeras, la defensa del Mavi conseguía cortar todas las posibilidades de pase. Tiempo muerto de Lafuente en el minuto 17, con 19-20 en el marcador. El Aula no se encontraba ni en defensa ni en ataque. Gol de Omullony tras un largo pasivo infructuoso para las visitantes. 20-21 en el marcador. Los ataques muy estáticos de las locales no conseguian desestabilizar la defensa asturiana. Cuadrado volvió a anotar para maquillar un marcador de 21-23 . Los errores en ataque, fruto de malas decisiones, costaban goles en contrataque una y otra vez al Aula Valladolid. Tiempo muerto de Maniega con 21-24 en el marcador, el entrenador comprobaba como a su equipo se le escapaba el partido a pesar de las paradas de Lulu. Tere se encontró, de nuevo, con el palo en el minuto 28. Finalmente 21-25, y victoria asturiana. El Mavi se reengancha con los equipos de la zona alta de la clasificación.