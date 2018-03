Balonmano Chuchi Martínez, historia viva de la 'Champions' Chuchi lanza en un partido de Recopa ante el Tatrán eslovaco. / M. A. Santos La EHF destaca en los 25 años de la Liga de Campeones el récord del extremo izquierdo del Pevafersa Valladolid que anotó 17 goles en un partido MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Jueves, 22 marzo 2018, 08:05

El balonmano vallisoletano ha dejado huella en este deporte a nivel mundial. Técnicos como Pastor o Raúl e infinidad de jugadores que pasaron por Huerta del Rey llevaron el estilo ‘español’ al balonmano mundial. Pero otros jugadores menos carismáticos, obligados a estar en la sombra quizás por ser precisamente ‘de la casa’, también brillaron como es el caso de Chuchi Martínez de la Cal, sempiterno suplente en el extremo diestro, pero que consiguió un hito insuperable hasta ahora. El miércoles 11 de noviembre de 2009, Chuchi anotó 17 goles al Paok en tierras griegas. Ha sido la máxima anotación de un jugador en un partido en los 25 años de historia de Liga de Campeones.

Otras superestrellas como Mike Hansen (PSG), Malasinkas (Granitas), Gensheimer (RN Löwen), Knudsen (Vive Kielce), Spellerberg (Kolding), Erjuder (Ankara), Brovka (Zaporozhye) o Yoon (Hamburgo) anotaron 15 goles, e incluso otros de la categoría de Valur Sigurdsson (Gummersbach), Sulc (Pick Szeged) y Usachov (Meshkov) que incluso se acercaron a los 16 tantos, pero únicamente el vallisoletano Chuchi Martínez de la Cal logró esos 17 goles, que tienen aún más mérito al conseguirlos a domicilio y con solo tres de ellos de penalti.

En aquel entonces, noviembre de 2009, el Pevafersa Valladolid, que acababa de ganar la Recopa de Europa, disputaba la fase de grupos de la Liga de Campeones. El club había programado una minigira europea para abaratar costes. Primero jugó en Szeged (23-30) su partido europeo número 100 ante el Pick (precisamente el equipo que ahora dirige el entonces técnico de los vallisoletanos, Juan Carlos Pastor) . Viajó directamente a Grecia para medirse al Paok, el miércoles, (27-37) y la mini gira y la racha acabaron en Barcelona.

Recuerdos desde Almería

Chuchi Martínez de la Cal reside actualmente en Almería con su familia, donde ejerce como fisioterapeuta además de contar con una beca de investigación de la Universidad. El ex jugador vallisoletano, siempre discreto, recuerda aquellos tiempos «con mucho cariño. En Szeged no jugué ni un solo minuto y Pastor me dijo que sí que lo haría en Paok. Tenía muchas ganas y creo que eso se notó sobre la cancha». Un total de 17 goles requieren de una variedad extraordinaria que Chuchi poseía a raudales. «Siempre me caractericé por ser una buen finalizador, tenía una gran variedad de lanzamientos, pero desde luego creo que el mérito es también de todos los compañeros. Si un equipo juega bien, le llegan balones a los extremos. Jugamos un gran partido y no dimos opciones a los griegos. Además, jugamos muchos minutos con Perales y Raúl Entrerríos en la primera línea, o bien Krivokapic, que eran jugadores a los que les gustaba más el pase que anotar y eso permitió que me llegasen muchos balones».

Del barrio de las Delicias, Chuchi militó diez temporadas en el BM Valladolid, con un paréntesis de tres años en el Almería. Tuvo que compartir su puesto con extremos de la calidad de David Davis o Havard Tvedten, exigiéndole la máxima precisión en los escasos minutos que disfrutaba y cumpliendo por regla general con una proverbial eficacia.

Pero a los 17 goles en la Liga de Campeones también habría que sumar en el palmarés de Chuchi, los 14 tantos que anotó en la Liga Asobal en Alcobendas en el 2003, o los nueve goles que marcó al Legno Sarajevo en su debut en competición europea en el año 2000. «Eran otros tiempos, ahora el balonmano español ha experimentado un retroceso general a la vez que ha aumentado el nivel en Europa», lamenta Chuchi Martínez, de 37 años, que se vio obligado a retirarse debido a una lesión de hombro.

Y ahora, la EHF, con motivo de los 25 años de la Liga de Campeones, recuerda el hito imbatido de un vallisoletano de las Delicias, Chuchi Martínez de la Cal.