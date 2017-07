Balonmano femenino Carta abierta de despedida de Patricia Fernández del Aula Cultural La lateral y capitana del equipo deja el balonmano por motivos personales EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 12:43

El Aula Cultural ha anunciado la marcha de Patricia Fernández del equipo. La capitana afirma dejar el balonmano por motivos personales. Además, ha emitido una carta de despedida:

Un día tomé una de las mejores decisiones de mi vida, venir al club que me ha enseñado lo que es vivir el balonmano, disfrutarlo, sufrirlo, madurar, a ser feliz, ha hecho que conozca a mis amigas, mis compañeras, a las personas más especiales de mi vida. Varias de las personas que estaban ese día siguen a mi lado y solo por eso siempre voy a agradecer a mi club que me diera la oportunidad de formar parte de él de ser una más, aunque yo me sintiera la persona más especial del mundo.

Gracias a todas esas personas que me siguen, que me quieren, que han confiado siempre en mi juego y en mi persona, a todas esas niñas y no tan niñas que me admiran a las cuales las doy todo mi apoyo, gracias a toda la grada de Huerta a todos los seguidores que han gritado alguna vez mi nombre y han aplaudido mi lucha por este club y ha disfrutado lo más mínimo de mi balonmano, espero haber transmitido todo lo que siento por este deporte cada vez que me veíais jugar.

Deseo a todas mis amigas, mis compañeras, mis entrenadores y a todas las personas que quieren a este club lo mejor. En este temporada las seguiré de cerca aunque yo me tenga que despedir por mí, por mi futuro, es una de las decisiones más duras de mi vida pero solo es un hasta luego, pronto nos volveremos a ver las caras.

Gracias, muchísimas gracias a mi familia por dejarme tomar cada una de mis decisiones libremente y por seguirme y ser sinceros conmigo en cada momento.

Me despido por un tiempo y todos os merecíais mínimo que expresara lo que me habéis hecho sentir y lo increíble que es jugar en este club y en Huerta del Rey , ojalá todas la jugadoras tuvieran la oportunidad de sentir lo que se siento con vuestros gritos , aplausos y abrazos después de cada partido.

Hasta pronto.