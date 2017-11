Y el campeón de España es... Valladolid Hace 75 años, SEU Valladolid derrotaba al Frente de Juventudes de Murcia en el primer campeonato nacional de balonmano a 11 : Equipo del SEU de Valladolid ganador en 1942 del I Campeonato de España federado de balonmano a once. De pie, Luis Rodríguez Calvo, Petisco Matesanz, Benito Sanz de la Rica, Eduardo de la Cal, Pisonero, Manuel Casanueva y Leoncio Sánchez. Sentados están Raimundo Arribas, Antonio Díaz (portero), De la Fuente y Abelardo de la Calle. / Madrazo REBECA PASALODOS Valladolid Sábado, 25 noviembre 2017, 21:27

El frío no daba tregua en aquella mañana del 22 de noviembre de 1942, aunque las lluvias de los últimos días no aparecieron ese domingo. La estampa en el estadio de la Ferroviaria, del barrio madrileño de Delicias, era la cotidiana en una jornada dominical. El público llenaba las gradas con ánimo de ver un buen espectáculo deportivo y en el campo, el once de Valladolid contra once de Murcia con una final en juego. Sin saberlo, todos ellos, espectadores, jugadores, árbitros, asistían a un hito histórico, una primera página de un libro que se llenaría con los años de éxitos y pasión. El I Campeonato de España de Balonmano, o Copa del Generalísimo, escribía sus primeros renglones en la historia.

España vivía los años más duros de la posguerra. La ciudadanía veía con horror las noticias que llegaban de Europa mientras intentaba borrar de sus retinas la tragedia vivida en carne propia. Para las mentes atribuladas de los españoles, el deporte constituía el mejor bálsamo con el que curar las heridas y evadirse de la caótica realidad.

El 'balón a mano' o 'handball' había aterrizado en España tímidamente unos años antes en los ambientes militares heredado de países como Dinamarca o Alemania donde ya se practicaban juegos desde finales del siglo XIX conocidos como handbolt o toor-ball. Era un balonmano a once con normas y características casi calcadas a las del fútbol. En la Escuela Naval de Ferrol los alumnos y cadetes ya practicaban este deporte en 1928, también en el Regimiento Alcántara de Barcelona, aunque el impulso más grande se lo dio la Escuela Central de Educación Física de Toledo, donde el capitán Mendoza redactó en 1929 un primer reglamento con algunas normas básicas: «Cada uno [equipo] consta de 11 jugadores, pero el juego puede empezar con 8, completándose durante su desarrollo»; «los jugadores se reparten entre 1 portero, 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros»; «en cualquier parada reglamentaria durante el encuentro, pueden ser sustituidos jugadores previo conocimiento del árbitro», o «está prohibido llevar calzado con puntas, tacos finos o muy cónicos, refuerzos que resalten y gafas sin montura», eran algunas de las reglas.

En Valladolid, este deporte no llega hasta pasada la guerra. Como recoge José Miguel Ortega, en su libro 'Historia del Deporte Vallisoletano', «el 11 de junio de 1939 se celebró un encuentro en la Academia de Caballería entre dos equipos militares que apenas tuvo trascendencia». «La presentación oficial del balonmano en esta ciudad fue el 2 de mayo de 1940 con un amistoso disputado en el campo anexo a la plaza de toros entre la Organización Juvenil de Madrid y su homónima vallisoletana [...] resuelto a favor del conjunto madrileño por 4 a 2».

El balonmano se hace oficial

En mayo de 1941 se crea la Federación Nacional de Balonmano bajo la presidencia de Emilio Suárez Marcelo. Una estructura formal para un deporte que aún no había conseguido abrirse hueco en las secciones deportivas de los diarios de la época, en las que el fútbol, principalmente, junto con la hípica y el boxeo recibían casi toda la atención. Con las bases orgánicas sentadas, la nueva Federación decide crear en 1942 el I Campeonato de España para el que Francisco Franco donó una copa que sería otorgada al ganador, motivo por el cual el torneo se conoció como Copa del Generalísimo.

En una primera fase, dividida por regiones, el equipo representante de la capital del Pisuerga, el SEU Valladolid, superó a los conjuntos de Ávila, Oviedo, Palencia, Salamanca y Segovia, por lo que se proclamó campeón de la región castellana. El 12 de noviembre se celebró el sorteo que determinó los cruces de la fase nacional que se disputarían a partido único. Así, los pucelanos quedaron emparejados en cuartos de final con el ganador de la región centro, el Frente de Juventudes de Madrid. El encuentro se jugó el día 17 de ese mes en el Estadio Municipal de la capital, «cedido por el Real Valladolid Deportivo, en consideración a la importancia y trascendencia del partido», explicaba El Norte de Castilla en su edición del 15 de noviembre de 1942. Los madrileños llegaban con la vitola de favoritos, sin embargo se vieron ampliamente superados por el «equipo local, que se mostró muy superior a su adversario, debido a su sólida preparación física, que les permitió llevar a fuerte tren todo el partido hasta agotarles», rezaba la crónica de El Norte. El Diario Regional destacaba la «delantera del SEU, que llegaba una y otra vez a la portería madrileña ensayando sus tiros en todas posturas y parando muy bien el meta del Frente de Juventudes, que fue lo mejor del equipo». Con el abultado resultado de 8 a 1, los vallisoletanos partieron hacia la capital de España, donde se disputaría la final a cuatro.

Benito Sainz de la Rica, autor de uno de los goles / Madrazo

En el barrio de Vallehermoso, al suroeste del foro, el campo del Cerro del Pimiento acogía la semifinal de esta recién estrenada competición. El conjunto vallisoletano quedó emparejado con el Patronato Obrero de Palma de Mallorca, sobre quien también acompañaba un aura de favorito, pues «toda la prensa le consideraba como el más avezado en esta clase de campeonatos», explicaba el Diario Regional. «En este partido, la alineación de nuestro equipo bajaba bastante con relación al equipo que ganó en Valladolid, ya que faltaban tan buenos elementos como Garteiz y Adarraga, en la defensa, y Miner en la delantera por lo que tuvo que bajar De la Cal a la media y La Fuente a la defensa con Pisonero», relataba días después el mismo rotativo. Sin embargo, «a los pocos minutos de empezar el encuentro, se vio que ganaría el SEU pues tiraban más a gol que los isleños. [El partido] terminó con la victoria de los nuestros por 10 a 3», narraba la escueta crónica de este diario. En la otra semifinal, ese mismo día, el Frente de Juventudes de Murcia venció al Amaikak Bat de San Sebastián por tres a dos. La final ya tenía contendientes.

La final

Eran las once de la mañana del 22 de noviembre de 1942 y ya estaba todo listo para que la final diera comienzo. Numeroso público se congregó en el Campo de la Ferroviaria para ver la disputa de la I Copa del Generalísimo entre dos conjuntos que habían accedido de forma brillante. Por primera vez, los de Valladolid llegaban como favoritos al encuentro «con sus múltiples jugadores de baloncesto», como apuntaba la previa del ABC.

«Los vallisoletanos fueron siempre superiores a los murcianos, dominándoles en juego y en velocidad y haciendo un bellísimo partido, que el público ovacionó constantemente», relataba El Norte de Castilla, en un choque que toda la prensa de la época calificó como «interesante y entretenido». «La primera parte terminó con el tanteo de 2 a 0. En ella el dominio fue alterno, a pesar de que el marcador señalara ventaja del SEU vallisoletano», detallaba el Diario Regional, quien ofreció la crónica más extensa del acontecimiento: «Los murcianos, muy bien entrenados ligaban jugadas verdaderamente interesantes y de mucha clase. La delantera vallisoletana, con menos técnica, tiraba más duramente», precisaba. «Inauguró el marcador el delantero centro [Leoncio] Sánchez, jugador de largas piernas y mucho brazo que de un tiro por alto despistó al portero murciano que ni se movió creyendo pasaría por encima del larguero. Diez minutos antes de terminar este tiempo, el Valladolid volvió a inquietar la meta murciana y el mismo jugador, Sánchez, consiguió el segundo gol para su equipo de un tiro muy duro a media altura. En la segunda parte, y al poco de empezar, el SEU consiguió otro gol por mediación de su extremo izquierdo Sanz de la Rica en un barullo cerca de la puerta del Frente de Juventudes murciano. El Murcia, lejos de amilanarse, se empleó más a fondo y dominó insistentemente. Fruto de este dominio fue el gol del Frente de Juventudes conseguido muy limpiamente por su medio centro Payán, de un tiro desde lejos muy esquinado. En una arrancada vallisoletana, Sánchez alargó su brazo certeramente y consiguió el cuarto gol», concluía el relato.

Cuatro goles a uno y una victoria que ha pasado desapercibida para las generaciones siguientes, pero que el capitán de aquel equipo, Benito Sanz de la Rica, le recordaba al periodista Marco Antonio Méndez para su libro 'Historia del Balonmano en Valladolid': «Ellos empujaron algo en la primera parte. Nosotros actuábamos con más cautela pero metimos dos goles. En el segundo tiempo, nuestro portero, Díaz, tuvo varias intervenciones de mérito y como anotamos dos goles con rapidez, uno de Leoncio [Sánchez] y otro mío, nos sirvió para ganar la final por 4 a 1».

No hubo baño de multitudes ni grandes celebraciones. Los campeones de aquel primer título oficial fueron recibidos cuatro días después por el rector de la universidad quien les ofreció una agasaja con un vino español.

Más discretamente, la Sección Femenina de Valladolid inició su camino hacia el éxito del balonmano femenino proclamándose campeona regional en 1943 y llegando a la final de los Juegos Universitarios Nacionales en 1945, aunque cayó derrotada por Madrid por 4 a 3.

El Campeonato de España de balonmano a once se mantendría hasta 1959. A partir de ese año, el auge del balonmano a siete finiquitaría el modelo anterior. Desde entonces y hasta 1975, se mantendría la denominación de Copa del Generalísimo y en la temporada 75/76 adoptaría la nomenclatura actual de Copa del Rey. Setenta y cinco años de historia, de grandes historias que se escriben semana a semana de un deporte, el balonmano, que siempre tuvo el nombre de Valladolid entre sus renglones más destacados.