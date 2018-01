Balonmano El Aula reanuda la competición ante el colista Teresa Álvarez. / R. Otazo Las chicas de Miguel Ángel Peñas visitan la cancha del Base Villaverde EL NORTE Valladolid Viernes, 12 enero 2018, 17:34

El Aula Alimentos de Valladolid regresa a la Liga Guerreras Iberdrola después de casi dos meses sin competición y lo hará rindiendo visita a las madrileñas del Balonmano Base Villaverde en el Polideportivo Plata y Castañar.

Las de Miguel Ángel Peñas, que despidieron 2017 imponiéndose en Huerta del Rey al poderoso Super Amara Bera Bera (34-32), quieren comenzar bien el año en la cancha del colista. Las madrileñas no han conseguido sumar aún ningún punto en esta temporada pero ya se lo pusieron complicado a las vallisoletanas la pasada campaña, donde finalmente solo pudieron firmar un empate tras ir ganando hasta por cinco goles.

Por ello, Miguel Ángel Peñas, que destacó las ganas de volver a lo competición, quiso advertir del peligro del partido. «Estos son los partidos que más preparamos, que más empeño ponemos en intentar concienciar a las jugadoras de que la clasificación no quiere decir nada, cada partido es un mundo. El año pasado iba penúltimas cuando las visitamos y empatamos y no quiero volver a vivirlo».

«Puedes perder con cualquiera, pero si realmente queremos estar en la parte de arriba no tenemos que pensar en que podemos perder contra equipos que están abajo. En este caso es el último clasificado, pero la verdad es que han perdido varios partidos por muy pocos goles y varios partidos que han tenido opciones de ganar y no han sido capaces por diferentes circunstancias. A falta de jugadoras de altísimo nivel como tienen los equipos grandes, lo que hacen es que tienen un muy buen bloque, tienen un equipo jovencísimo, y un grandísimo entrenador que no nos va a poner las cosas fáciles», explicaba el técnico vallisoletano.

«Tengo claro, y se lo he repetido a las chicas desde el día 2 que volvimos, que estos tres próximos partidos, que no son ninguno de los tres iguales, son tres finales para nosotros. Tenemos la obligación de ganar en Villaverde. No nos van a regalar nada, pero si queremos estar arriba tenemos que ganar», afirmaba Peñas.

«Tenemos que jugar contra Villaverde como si jugásemos contra Bera Bera y ser el equipo más humilde del mundo y no pensar que somos mejor que nadie. Tenemos que seguir manteniéndonos en nuestra línea de trabajo sin cambiar sin importan quién sea el rival», finalizaba el entrenador de un Aula Alimentos de Valladolid que cuenta con dos bajas, la de Ángela Nieto, que posiblemente el próximo fin de semana pueda jugar algún minuto, y la de Cecilia Cossío, que aunque está entrenando con el grupo seguramente no será de la partida hasta primeros de febrero.

Junto al técnico comparecieron las juveniles Fátima Koudia y Rafaela Bergara tras conseguir el bronce con la selección de Castilla y León en el Campeonato de España de Selecciones Regionales disputado del 2 al 7 de enero en Galicia.

Las jóvenes jugadoras destacaron, además de la medalla, a las «compañeras y la experiencia vivida». «Lo que nos llevó a ganar la medalla fue el buen trabajo del grupo, la actitud y el esfuerzo que tuvimos en el día a día», explicaba Rafaela. Por su parte, Fátima, analizaba la que, en su opinión, es la mejor cantera femenina en este momento: «Madrid. Madrid está por encima, tienen muy buena cantera e individualmente son espectaculares», finalizaba.