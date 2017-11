El Aula le pone las peras a cuarto al Bera Bera

asdfasdEn el mundo del deporte semiprofesional, y la Liga Guerreras Iberdrola entra en esa categoría, la teoría dice que aquellos equipos con más presupuesto y que mejor pagan son los que tienen más ganado. Error. Y quien no lo creas que se vaya un día a Huerta del Rey a ver al Aula Cultural. No es el club con más dinero. Ni siquiera es un club que pague dinero a sus jugadoras. Pero, eso sí, les da tantos intangibles, las mima de tal manera, las enseña a jugar al balonmano de tal forma, que convierte a un grupo de chavalas en máquinas de jugar a este deporte. Ambición, inteligencia, recursos, capacidad de sufrimiento. Todos los valores del deporte se juntan en este Aula magnífico, que derrotó al poderoso Bera Bera a bsae de soportar los momentos malos con entereza y de no rendirse nunca, ni siquiera cuando los errores tiraban por tierra el esfuerzo para tomar ventaja en el marcador.

34 Aula Cultural Lulu Guerra ( 22 paradas); Mada Fernández (5, 2 de penalty), Terés (2), Cesáreo (3), O'Mullony (11), Cifuentes (3), Teresa Álvarez (1), Cossío, Cuadrado (4), Viloria (2), Calderón (2), Niño y Mónica (1) 32 Bera Bera Castellanos (11 paradas), Sans (5), Aramendía (2), ALba Menéndez (4), Karsten (5, 1 de penalti), Echeverría (3), Azurmendi, Cardoso, Berasategui, Arderius (8, 3 de penalti), Ederra (5) Árbitros Jesús y Jorge Escudero Santiuste. Muy correctos. Aplicaron bien la Ley de la Ventaja, mantuvieron el mismo riterio en los avisos de pasivo y cortaron cualquier atisbo de dureza. Excluyeron a Alba Menéndez en tres ocasiones y a Terés Campo Huerta del Rey. 1.500 espectadores. Se estrenó la pista verde en honor del patrocinador, Iberdrola, y el balón rosa.

Las de Miguel Ángel Peñas e Israel tienen mérito, mucho mérito. Todas. Sin exclusiones o salvedades. Una lástima que a Eli Pinedo, comentarista de Teledeporte y ex de Bera Bera, le costara tanto reconocerlo.

Tuvo de todo la primera mitad: juego descontrolado, defensas serias, virgerías combinativas, Lulu Guerra, -22 paradas- O'Mullony -11 goles-, contrataques de todas las versiones, errores de precipitación, defensas alternativas... Vamos, todo lo que se le puede pedir, en positivo y en negativo, a un partido de balonmano. Un primer tiempo para enseñar en las escuelas de entrenadores. El 17-17 sí reflejaba lo que pasó sobre el verde suelo de Huerta del Rey. Las guipuzcoanas pudieron irse de tres en la segunda mitad de este periodo, pero entre que las pucelanas apretaron defensa y que Lulu levantaba un muro en el 3x2, al final las tablas eran justas.

La segunda, en cambio, fue otro partido distinto. Como decía Juan de ios Román, en cada encuentro de balonmano a decenas de partidos diferentes. Y la máxima se cumplió. Y lo hizo porque el Bera Bera se decidió a colocar una mista sobre O'Mullony, y con ello atajó el grifo del gol pucelano. Con lo que no contaba quizá el cuadro visitante es que para compensar la fluidz ofensiva, el Aula apretó en defensa lo que no está en los escritos. Bajo la especialmente inteligente dirección de Teresa Álvarez y el juego coral de un grupo en el que nadie se esconde, acabaron por hundir la testuz de las vascas. Por segundo año consecutivo. Huerta es Huerta, y quien no lo entienda, no gana.