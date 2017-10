Balonmano El Aula se mide al poderoso Rocasa en Huerta del Rey Nerea Terés, rodeada de rivales del Zuazo. / R. Otazo Las vallisoletanas han ganado todos sus partidos al igual que lo han hecho las canarias EL NORTE Valladolid Viernes, 6 octubre 2017, 17:50

Este sábado, el liderato de la rebautizada Liga Guerreras Iberdrola pasa por Huerta del Rey. El Aula Valladolid, colíder de la clasificación después de tres jornadas disputadas, recibe a otro de los equipos que comparte este privilegio, el 'todopoderoso' Rocasa Gran Canaria. Un duelo entre dos equipos que hasta el momento lo han ganado todo y que decidirá quién de los dos conjuntos acaba la cuarta fecha de la competición en lo más alto de la tabla.

Frente a frente, el conjunto más goleador de la competición, el Rocasa, ante el menos goleado, un Aula Valladolid que en este comienzo de temporada ha dado una gran muestra de crecimiento defensivo. Ése es precisamente el objetivo para intentar dar la sorpresa ante uno de los grandes de la Liga, mostrar un nivel defensivo sobresaliente como el que se ha mostrado en los últimos partidos.

Dos conjunto que se miden en tierras vallisoletanas que se conocen a la perfección y que de la pasada temporada tienen cuentas pendientes, sobre todo el equipo insular. En el pasado curso, las jugadoras de Antonio Moreno perdieron los dos encuentros ante las de Peñas, dos derrotas que provocaron que las canarias no pudiesen estar en la pelea por la Liga a final de temporada. Por eso, y por el valor inestimable de los puntos en juego, el duelo de este sábado es vital para los dos equipos.

Por eso, el club vallisoletano se ha puesto en marcha para intentar que la grada del coliseo vallisoletano presente la mejor entrada de los últimos años. El objetivo no es otro que llenar Huerta del Rey para que el conjunto local se sienta más arropado que nunca y pueda dar la que sería la enésima campanada de su corta historia en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Una 'sorpresa' ante uno de los favoritos al título que además conllevaría el doble premio de situarse, a expensas de lo que haga el KH7 Granollers y el Mecalia Atlético Guardés, líder en solitario de la Liga, otro hito más para un equipo que no deja de crecer.

La primera de las acciones que se han llevado a cabo para intentar lograr este lleno histórico ha sido el lanzamiento de una promoción especial a la que se podrán acoger todos los socios del club vallisoletano. Cada abonado podrá comprar dos entradas para este atractivo encuentro ante el conjunto insular a mitad de precio para poder ir acompañado por dos aficionados más y así crear un ambiente de auténtica fiesta para el deporte en Valladolid. Unas entradas a 4 euros las de adultos y 2 euros para los menores de 18 años que podrán ser adquiridas por todos los socios del conjunto vallisoletano en las propias taquillas del pabellón antes de este encuentro que se disputará este sábado a partir de las 19:00 horas.

«Sabemos que va a ser un partido muy duro ante un rival que mete miedo. Cuando a principio de temporada me preguntaban por un favorito para llevarse todos los títulos nacionales dije el Rocasa. Me parece que es un equipo que se ha reforzado de manera sobresaliente, mejor que otras temporadas y mejor que los otros equipos», señalaba el técnico del Aula Valladolid este jueves en sala de prensa.

«Nombre a nombre es un equipo temible pero no tenemos que tirar la toalla antes de tiempo. Es verdad que ganar el sábado va a ser muy complicado pero tenemos que competir hasta el último minuto e intentar sacar algo positivo. No podemos dejar que se escapen con facilidad en el marcador. Si pasa eso estamos perdido. El objetivo es estar cerca en el resultado, al menos, a falta de quince minutos para el final. Si a cuarto de hora del final estamos cerca en el marcador, ellas se van a poner nerviosas y ahí tendremos nuestras opciones», añadía Peñas que volverá a contar con todas sus jugadoras.

«Es un equipo que históricamente no se no da mal. Siempre hemos estado a punto de darlas la sorpresa hasta el pasado año cuando gracias a dos partidos excelentes logramos vencer en la isla y aquí en Huerta. Por eso, ellas van a venir aquí a ganar, a intentar sacarse esa mala experiencia de la pasada temporada. Ya no van a venir aquí confiadas, sino todo lo contrario. Por eso, hemos de jugar con cabeza, con frialdad, sabiendo lo que tenemos que hacer en cada momento. Si estamos en el partido con los cinco sentidos y dando nuestro ciento diez por ciento, estoy seguro que vamos a tener opciones de llevarnos el triunfo», concluía el entrenador vallisoletano.

«Tienen grandes jugadoras en todas las líneas pero sabemos cómo podemos hacerlas daño. No va a ser nada fácil pero estamos convencidas de que llegamos en un gran momento de forma física y mental y eso es importante para afrontar un encuentro como éste donde la exigencia es máxima. Vamos a tener opciones si jugamos como venimos haciéndolo pero está claro que vamos a tenr que trabjar duro en defensa y ataque para poder llevarnos una alegría», comentaba una de las capitanas, Nekane Terés.