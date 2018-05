Balonmano El Aula se juega el quinto puesto en Valencia Cecilia Cossío. / R. Otazo El último partido decidirá si las vallisoletanas consiguen la mejor clasificación de su historia EL NORTE Valladolid Viernes, 25 mayo 2018, 18:40

Con el adiós a la plaza europea, el Aula Alimentos Valladolid afronta el último partido de la temporada en Valencia con el quinto puesto en juego. Una victoria de las chicas de Miguel Ángel Peñas les aseguraría la mejor plaza de su historia en la División de Honor femenina y la confirmación de que el equipo continúa creciendo. Una derrota en Valencia ante el Canyamelar y la victoria del Rincon Fertilidad Málaga en su cancha volvería a colocar a las vallisoletanas en el sempiterno sexto puesto del club en División de Honor.

El rival de este sábado, 19:00 horas, es el Canyamelar Valencia, un conjunto que ha confirmado la pasada jornada su permanencia en la máxima categoría y que, en principio, debería ser un rival asequible para las vallisoletanas, pero el propio técnico del Aula reconoce que todo dependerá del nivel que muestren sus propias jugadoras. «Ante Granollers nos mostramos completamente atascadas en ataque, sin continuidad, sin ritmo, sin intensidad defensiva. No fuimos el equipo del resto de la temporada y en esas condiciones somos vulnerables ante cualquier rival», afirmó Peñas quien lamentó que «la derrota ante Granollers nos impidió poder luchar hasta la última jornada por el cuarto puesto, pero al menos debemos defender con uñas y dientes el quinto puesto que tenemos, que sería el mejor resultado en División de Honor. Pero para ello necesitamos la victoria y volver a nuestro estilo de juego», comentó el técnico. «Desde que regresamos de la Copa de la Reina, ya con la plaza europea inalcanzable, el equipo parece haberse resentido, pero ahora debemos volver a ser el equipo sólido y fuerte de toda la temporada para asegurarnos la quinta plaza».

Cuenta Peñas para este partido del sábado (19:00 h.) en El Cabañal, con todos sus efectivos pero insiste el técnico que más que efectivos, lo que necesita el equipo es recuperar la alegría e intensidad en el juego.

Por su parte, Cecilia Cossío defendió que el equipo ha asumido su culpa por la derrota ante el Granollers y que se ha conjurado para conquistar la victoria y la quinta plaza en Valencia. «Jugamos un pésimo partido ante Granollers y nos dejó un mal sabor de boca que queremos quitarnos en este último partido en Valencia. Ahora el objetivo es el quinto puesto y si jugamos como sabemos Canyamelar no va a tener opciones», afirmó Cecilia, que personalmente ha tenido una temporada con altibajos. «Me he lesionado dos veces, aunque de menos gravedad, pero cada vez que intentaba llegar al ritmo de las compañeras, volvía a recaer. Ahora que vuelvo a estar preparada, se acaba la temporada. Espero que la próxima temporada se me dé mejor y pueda devolver en la cancha la confianza que el club ha tenido en mí con la renovación».