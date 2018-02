Balonmano El Aula gana al Elche con más trabajo del debido Mada Fernández intenta sperar la defensa ilicitana / A. Mingueza Las vallisoletanas cayeron en la precipitación y se escudaron en las individualidades para enderezar un partido que debeiron controlar EL NORTE Valladolid Sábado, 3 febrero 2018, 11:32

La segunda vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola dio comienzo en Huerta del Rey con la victoria del Aula Alimentos de Valladolid ante el Elche Mustang. Un partido que empezó con la lesión de Ángela Nieto en los primeros instantes del encuentro. La jugadora bejarana tuvo que ser atendida por el médico de lo que parece una subluxación de uno de sus dedos. También sufrió el equipo la pérdida de Nekane Terés, que con molestias en una rodilla tuvo que ser cambiada.

25 Aula Alimentos de Valladolid Lulu Guerra (13 paradas, 1 gol), Nekane Terés, María O’Mullony (9), Eli Cesáreo (2), Ángela Nieto, Teresa Álvarez (4), Ana M.Viloria –Siete inicial- Mónica Gutiérrez(1), Elena Cuadrado (2), María González (1), Valeska Lovera (1), Cecilia Cossío, Cris Cifuentes (2), Mada-Fernández-Agustí (2, 1p) Carmen Sanz (PS). 20 Elche Mustang Ekaterina Zhurkova (4), Ivet Musons (4), Mª Asunción Sánchez (6 paradas), Laura Hernández (5), María Flores (2), Dominique Sandrine, Narcisa Frujinoui (1)–Siete inicial- Irene Ramón (1), Carmen Ocariz (2), Paula Arcos (1), Patricia Méndez y María Vicente (ps). Parciales 4-1, 7-1, 8-3, 9-5, 10-6, 12-8 –DESCANSO- 15-10, 15-13, 17-15, 20-16, 23-18, 25-20 Árbitros Javier Álvarez y Yon Bustamante. Excluyeron dos minutos a las locales Elena Cuadrado (2), Eli Cesáreo y Cristina Cifuentes y a las visitantes Ekaterina Zhurkova (2), Laura Hernández, María Flores y Dominique Sandrín. Incidencias Alrededor de 800 aficionados en las gradas del PM Huerta del Rey en el encuentro correspondiente a la 14ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

Pero a pesar de este contratiempo no comenzó mal el equipo local que con tres goles de María Prieto O’Mullony y uno de Teresa Álvarez obligó a Jaime Rocamora a pedir el primer tiempo muerto en el minuto 6 del partido (4-1).

La buena defensa del Aula provocaba en el Elche pasos, faltas en ataque y, cuando conseguía llegar hasta la portería, se encontraban con Lourdes Guerra, provocando que las ilicitanas estuviesen más de cinco minutos sin marcar.

Las visitantes comenzaron a jugar situaciones de siete para seis en ataque y Lourdes Guerra quiso aportar su granito de arena a la labor anotadora del equipo marcando un gol desde su campo, el 7-1 del marcador en el minuto 10 del encuentro parecía sentenciar el partido.

Pero el Elche ajustó su defensa abierta (3-2-1 desde el inicio) y la cambió por una individual que hizo que el ataque del Aula se atascase. Además, María Flores conseguía ponérselo difícil a Elena Cuadrado, que tenía problemas para pararla y que vio cómo la excluían en dos ocasiones en apenas cinco minutos. Poco a poco las visitantes fueron tomando las riendas del partido, pero sus imprecisiones en el ataque y los goles de Mada y Mónica devolvieron la tranquilidad sobre la pista para llegar al descanso con 12-8 en el marcador.

Tras la reanudación el partido se complicó. La defensa mixta del Aula para jugar la superioridad tras las exclusiones de Dominique y Ekaterina no surtieron efecto y el resultado de esta superioridad en la pista se saldó con un 0-0. Además, en ataque las vallisoletanas no conseguían encontrar puerta y el movimiento de las ilicitanas con su pivote comenzaba a dar los frutos que no consiguieron en los primeros 30 minutos.

Tras casi cuatro minutos sin conseguir un gol Lulu apareció cuando el Elche buscaba ponerse a uno en el marcador. Hasta en tres ocasiones pudieron las visitantes conseguir las tablas en el electrónico, con una Ekaterina que conseguía hacerse hueco en la defensa local con menor dificultad en este segundo periodo.

Pero las imprecisiones en el lanzamiento de las jugadoras del Elche y las paradas de Lourdes (13, 7 en la segunda mitad) dieron al traste con las opciones de remontada visitante. Cristina Cifuentes primero y Teresa Álvarez después pusieron la tranquilidad en el marcador para certificar la cuarta victoria del año (25-20) y comenzar la segunda vuelta con una victoria en el primero de los siete partido que el equipo disputará en Huerta del Rey.

