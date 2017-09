Balonmano El Aula se estrena ante su afición Nekane Terés supera a la defensa del Zuazo. / G. Villamil Las vallisoletanas se miden al Zuazo, rival en el que milita ahora Amaia González de Garibay V. BORDA Valladolid Jueves, 14 septiembre 2017, 20:00

Gran partido el que se disputa este sábado, a partir de las 19:00 horas, en Huerta del Rey. Las chicas del Aula Valladolid, que vienen de una gran victoria a domicilio en la primera jornada frente al Elche, reciben a uno de los gallitos de la competición, el Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa Zuazo. Para darle más morbo, en el cuadro vizcaíno milita esta temporada una de las jugadoras que ha sido santo y seña del conjunto vallisoletano, Amaia González de Garibay.

Miguel Ángel Peñas, técnico del Aula Valladolid, advirtió que el Zuazo es «uno de los equipos grandes de la competición. Ha fichado a jugadoras de primer nivel. Nos medimos a un equipo espectacular, llamado a estar entre los cuatro o cinco mejores conjuntos en la liga. Jugamos hace poco un amistoso (25-17 para las vallisoletanas) y ganamos con comodidad. Pero esto no va a suceder el sábado. La competición es otra historia».

«Zuazo ha sido el máximo goleador de la primera jornada con 45 goles», prosiguió. «Hemos trabajado para salir a ganar el partido. Hemos hecho un buen equipo, muy joven, pero que, junto a las veteranas de toda la vida, nos va a dar muchas alegrías y por qué no este fin de semana. Creo que el encuentro va a ser muy igualado».

Peñas destacó el nivel que está mostrando el Aula atrás. «Estamos defendiendo muy bien. Espero que mantengamos ese nivel y sigamos corriendo. Habrá que parar a Luján y Ainhoa. Será clave realizar buenos repliegues», subrayó.

Teresa Álvarez, el timón del juego vallisoletano y jugadora más destacada de la primera jornada de la Liga Loterías, mencionó que «las nuevas incorporaciones ya tienen ganas de debutar en Huerta del Rey, ya que llevamos un mes explicándoles lo que es jugar ahí. Y encima lo hacemos contra el Zuazo, uno de los equipos favoritos y que para mí debe luchar por ser campeón o subcampeón, y con una jugadora como Amaia en sus filas. Hay que salir fuertes. Como ha dicho Miguel Ángel (Peñas) será fundamental parar a Luján y Ainhoa, y también no perder balones. Si no los perdemos, el contraataque de Amaia estará controlado y en segundo oleada replegamos bien. Hay que intentar no liarnos mucho en ataque, que sean largos, y a partir de ahí defensa y a correr, algo que nos salió muy bien en el primer encuentro en Elche».

Vitaldent, nuevo patrocinador

Buena noticia para el Aula Valladolid. Ayer, antes de la rueda de prensa previa al partido del sábado frente a Zuazo, se presentó a un nuevo patrocinador, Vitaldent, conocida firma dedicada a la salud bucodental. El acuerdo es por un año, aunque ambas partes parecen decididas a que se prolongue en el tiempo. De momento, el nombre de Vitaldent lucirá en la camiseta de calentamiento del equipo de la División de Honor femenina. Hay un aportación económica por parte de la firma y además una serie de actividades informativas y formativas sobre la salud y la prevención bucodental dirigida a las categorías inferiores del club.

Cayetano Cifuentes, presidente del Aula, manifestó que el club «está consiguiendo ese atractivo para ir incorporando empresas de renombre como Vitaldent, pues creemos que podemos ser transmisores de los valores que compartimos».

José Luis Martínez, director regional de Vitaldent, señaló que en esta ocasión «confluyen dos filosofías similares», y que la firma a la que representa quiere «ser proactiva a nivel social. Nuestros intereses coinciden con los del Aula».