El Aula Cultural hace balance del parón invernal

Lunes, 8 enero 2018

El Aula Alimentos de Valladolid regresa este sábado (18.00 horas), 13 de enero, a la competición liguera en tierras madrileñas tras el parón invernal propiciado por la disputa del Mundial, primero, y la epoca navideña, después, para medirse al colista de la tabla, el BM Base Villaverde. Antes de eso, última semana de preparación, y pilas cargadas después de una pretemporada invernal «muy positiva» en palabras de su entrenador Miguel Ángel Peñas.

El técnico del Aula Alimentos de Valladolid ha hecho balance de esta 'peculiar' pretemporada y ha mostrado su satisrfacción por el trabajo de sus jugadoras en este parón liguero. De hecho, el preparador del conjunto vallisoletano pone buena nota al equipo y a cada una de sus jugadoras antes de que comience la segunda parte de la liga. «Creo que vamos a llegar en muy buenas condiciones a ese partido ante el Base Villaverde. El otro día en Portillo, lo demostramos firmando una segunda parte soberbia ante Alcobendas, un rival muy similar al que nos vamos a encontrar el sábado», señalaba Peñas.

«Las jugadoras han llegado en perfectas condiciones de sus 'mini' vacaciones y lo han hecho además, con muchas ganas de retomar la competición. Tienen ganas de continuar con la buena dinámica con la que acabaron el año pasado y en Villaverde quieren demostrar que todas siguen con 'hambre' de victorias. Pese a que jugamos contra el último clasificado, que aún no ha puntuado, tenemos que tener cuidado. Esa última plaza es muy engañosa porque las madrileñas no son un mal equipo y han tenido mala suerte en muchos de los partidos que han acabado perdiendo», avisaba el técnico del Aula Alimentos de Valladolid.

Pese a que la valoración del técnico es positiva antes del reencuentro con la Liga Guerreras Iberdrola, Miguel Ángel Peñas pone un pero a este primer encuentro del recién estrenado año 2018. «Lo peor sin duda, es que aún no vamos a poder contar con las dos lesionadas. Tanto Cecilia Cossío como Ángela Nieto, que ya estaban lesionadas en el último encuentro de 2017, no estarán en Madrid. Ángela ya tiene el alta médica pero aún no tiene el 'alta competitiva'. Aún está falta de ritmo así que vamos a esperar una semana más. No queremos forzar para evitar sustos», advertía el entrenador del conjunto vallisoletano.