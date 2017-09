Balonmano El Aula Cultural arrasa al Elche Las vallisoletanas vencieron por once goles de ventaja a las ilicitanas mostrando una buena imagen en el debut de liga. La local Ivet Musons, máxima goleadora con once tantos ADRIÁN EGEA SEMPERE (OPTA) Elche Sábado, 9 septiembre 2017, 21:06

El Aula Valladolid se impuso al CBM Elche Mustang en Carrús, en la primera jornada de la Liga Loterías División de Honor de balonmano femenino. Un buen inicio para las vallisoletanas, con una gran María O'Mullony que anotó siete tantos. Por su parte, las ilicitanas acusaron la falta de puntería y de orden en defensa. La destacada actuación de Ivet Musons, con once goles, no fue suficiente.

19 Elche Susi Sánchez, Gema Gómez (3), Laura Hernández (3), Ivet Musons (11), María Flores, María Francés y Perrine Bertrand (1). También jugaron: Kathia Zukhova, Narcisa Frujinoui, Andrea Sáez, Carina Gangel (1), Irene Ramón y Andrea Giner. 30 Aula Cultural Lourdes Guerra, Nekane Teres (2), Elisabet Cesáreo (2), María O'Mullony (7), Ángela Nieto (6), Teresa Álvarez, María González (1). También jugaron: Carmen Sanz, Magdalena Fernández, Valeska Lovera (3), Cristina Cifuentes (3), Isabel Calderón, Mónica Gutiérrez (1), Rafaela Bergara (1), Cecilia Cossio (1), Elena Cuadrado (3). Parciales 5' 1-2, 10' 2-6, 15' 4-7, 20' 5-11, 25' 6-14, 30' 8-17, 35' 10-20, 40' 11-22, 45' 13-24, 50' 15-25, 55' 17-27, 60' 19-30. Árbitros Ernesto Ruiz y Alberto Macías, federación andaluza. Excluyeron a la local Irene Ramón, y a las visitantes Nekane Teres, Elisabeth Cesáreo (2) y Rafaela Bergara. Incidencias Pabellón Carrús. 200 espectadores.

La primera mitad tuvo un claro dominador: Aula Valladolid. El conjunto de Israel Maniega se hizo con la manija del choque en Carrús y maniató a un Elche Mustang desorganizado. La visitante Maria O'Mullony abrió la lata en el pabellón ilicitano, Ivet Musons empató desde las siete metros, pero las castellanoleonesas abrieron brecha. El Aula, bien plantado en defensa, aprovechó las pérdidas de las locales en ataque para marcar hasta siete tantos al contragolpe, incluso mantuvieron el tipo pese a la exclusión de Elisabet Cesáreo en el minuto nueve.

En el Mustang, con 5-11 abajo en el minuto 19 de partido, las consecuencias del mal partido no se hicieron esperar. El técnico, Joaquín Rocamora, pidió tiempo muerto para reorganizar al equipo sobre la pista y sentar a la francesa Perrine Bertrand, que no tuvo su día en Carrús y a la que no se volvió a ver en la pista hasta la segunda mitad. La charla no surtió efecto en las locales, y sólo Ivet Musons parecía tirar del carro con efectividad total en los siete metros y poderío en el tiro exterior. Mientras tanto, Aula Valladolid continuaba aumentando distancias hasta marcharse al descanso con 8-17 a favor, nueve goles de ventaja, y una estelar María O'Mullony, que cerró la primera mitad con cuatro goles.

Tras el paso por vestuarios, la dinámica del encuentro se mantuvo. Las visitantes abrieron la herida ilicitana todavía más con dos rápidos goles de Elisabet Cesáreo y Ángela Nieto para poner una ventaja de once tantos. El Elche Mustang mostró un juego más organizado y táctico, pero sus envites morían en las manos de la portera Lourdes Guerra, un muro difícil de superar para las locales incluso en superioridad numérica por exclusiones de Nekane Teres y de Teresa Álvarez en el minuto 7. La mala puntería de las jugadoras de Joaquín Rocamora contrastaba con la efectividad del Aula Valladolid, que ponía en aprietos a la portera local, Susi Sánchez, en cada uno de sus acercamientos.

Rocamora, con el resultado insalvable, decidió repartir minutos con jugadoras como Andrea Sáez, Carina Gangel o Carmen Ocariz. Por su parte, Maniega, entrenador de las vallisoletanas, también dio oportunidad a su banquillo, con una buena actuación de Valeska Lovera y Cristina Cifuentes con tres goles cada en la segunda mitad. Las visitantes mantuvieron el tipo y las embestidas del Elche, que no tenía ya nada que perder, y aguantaron las distancias en el marcador. Al final, 19-30, un mal resultado para el Mustang y un gran debut para Aula Valladolid, con un triunfo en una pista complicada para sumar los dos primeros puntos de la campaña en la Liga Loterías División de Honor.