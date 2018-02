Balonmano El Aula busca la fase final de la Copa de la Reina Nekane Terés. / R. Otazo Las vallisoletanas, con tres goles de renta de la ida, reciben al Elche Mustang V. B. Valladolid Martes, 20 febrero 2018, 19:56

Partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa de la Reina. El Aula Alimentos de Valladolid, con una ventaja de tres goles conseguida en el feudo del Elche Mustang, afronta este choque contra las ilicitinas con ganas de retornar a una fase final del torneo copero. No será fácil ante la internacional Ivet Musons y compañía. El choque se disputa este miércoles, a las 20:30 horas, en Huerta del Rey.

Miguel Ángel Peñas, técnico del conjunto vallisoletano, destacó que los enfrentamientos mantenidos con el Elche esta temporada han sido «raros». Sobre el choque de ida, el entrenador local manifestó que «nos costó muchísimo en ataque con su cambio defensivo. Vamos a hacer hincapié durante el último entrenamiento en el tema del ataque por si nos vuelven a plantear la misma defensa».

Resaltó que el Aula fue capaz de mejorar defensivamente en el segundo tiempo, «solos nos marcaron en esa parte seis goles», y reconoció que «nos cuesta mucho ante su ataque con siete jugadoras».

Peñas mostró su deseo de «ser capaces de no sufrir». Mostró su total confianza en las jugadoras, que han encadenado siete encuentros consecutivos sin perder. «Me da miedo que no hagamos las cosas bien. Si las hacemos, el partido seguro que caerá de nuestro lado», comentó.

También hizo mención a que Elche, pese a venir con una desventaja de tres goles, «ya está hoy –por ayer– en Valladolid, cuando habitualmente suele viajar en el día. Eso es señal de que no da por finiquitada la Copa de la Reina. Aunque les hemos ganado este año en Liga y Copa, no me fío».

Nekane Terés, que acompañó a su entrenador en la rueda presa previa al partido, indicó que el cuadro ilicitano ataque con siete jugadoras no lo lleva bien el conjunto de Valladolid. «No hicimos un buen partido en Elche, pero, con todo, solo nos marcaron 18 goles». La pivote navarra señaló que el equipo tiene margen de mejora y que debe alcanzar su mejor nivel «a la altura de la Copa de la Reina».