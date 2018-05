Balonmano El Aula Alimentos de Valladolid despide la temporada con victoria Las pucelanas acaban la Liga en una más que meritoria quinta plaza EL NORTE Valladolid Sábado, 26 mayo 2018, 21:05

El Aula Alimentos de Valladolid cumplió con su objetivo de este final de temporada en su visita a Valencia y fue capaz de acabar definitivamente en la quinta posición de la Liga Guerreras Iberdrola, tras su contundente victoria ante el Canymelar Valencia, un conjunto levantino que tras su descenso de hace un par de semanas buscaba como local dar la última alegría a su afición.

20 Valencia Amparo Aguas (p), Irene Asencio (3), Sara Bravo, (3) Nitsan Dunay (4), Dolors Esterri (1), Judtih Gómez (2), Bea Herreros (2), Mendía Ibáñez, Laura Morais (3), Stephania Oliveira, María Pérez (1), Silvia Prosper (ps), Carlota Rubio, Nagore Sáez (1), Alba Bastida y Elisa Requena. 26 Aula Alimentos de Valladolid Nekane (3), Lulu (p), Eli Cesáreo (1), O'Mullony (12), Isabel Calderón (1), Teresa (2), Elena, Cristina Cifuentes (3), Elena Cuadrado (3), Viloria, Cossio (1), María González Niño, Mónica, Carmen Sanz (p) y Mada. Parciales 4-2, 4-4, 5-8, 7-12, 8-13, 8-14- DESCANSO- 11-19, 12–21, 13-21, 15-23, 17-25, 20-26. Árbitros Manuel Mohedano Fernandez (C. A. Castilla La Mancha) y Vicente Peris Orts (C. A. Andalucía). Excluyeron dos minutos a las visitantes Eli Cesáreo, Cris Cifuentes y O'Mullony. Campo Encuentro correspondiente a la 26ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el Polideportivo Municipal El Cabanyal de Valencia.

No lo logró, sobre todo, por el potencial exhibido por el conjunto vallisoletano sobre el parqué valenciano. Las de Miguel Ángel Peñas no dieron opción alguna a su rival y pese a que las locales nunca tiraron la toalla no pudieron frenar las embestidas visitantes. El fenomenal trabajo de todas las jugadoras del Aula, con especial atención a las 17 paradas de Carmen Sanz o los 12 goles de María Prieto O'Mullony, que ratifica su liderato en la tabla de máximas goleadoras al terminar la temporada, fue determinante para lograr el triunfo en el último partido liguero.

De hecho, pese al parcial inicial de 3-0, vieron como pronto el marcador daba la vuelta. Tras el susto inicial, el Aula Alimentos de Valladolid se puso el 'mono de trabajo' para dar la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. Un parcial favorable a las castellano y leonesas de 0-7 comandado por María Prieto O'Mullony, que acabó siendo la máxima anotadora del choque con doce dianas, acabó por decantar una balanza que en los primeros minutos se había puesto muy favorable a las levantinas.

El 5-11 que reflejaba el luminoso del Cabanyal tras el paso por el ecuador del primer acto invitaba al optimismo en la afición visitante que se desplazó, como siempre, desde Valladolid para disfrutar con el juego y, en esta ocasión, con el triunfo de su equipo.

Antes del descanso, otro 'arreón' visitante mantenía la renta obtenida minutos antes y en el ecuador del partido la ventaja del Aula era de seis goles. Una diferencia importante que no se vería reducía por fortuna para los intereses de las de Peñas en el segundo tiempo.

Otro parcial de 2-5 para las vallisoletanas acababa por romper el choque de manera definitiva. Nekane Terés, que disputaba su último encuentro con la camiseta del Aula, se echaba el equipo a la espalda para sentenciar el duelo. Sus tres goles casi consecutivos para acabar firmando un excelente último encuentro, servía para que la diferencia se llegase a disparar hasta los nueve goles en muchas fases del encuentro.

Con el trabajo bien hecho durante muchos minutos, el Aula Alimentos de Valladolid se relajó, algo lógico viendo el formidable trabajo realizado hasta ese momento en Valencia. Una circunstancia que aprovechó el Canyamelar que, con dos parciales a su favor de 3-0, logró maquillar el resultado final.

Al final, 20 a 26 para un Aula Alimentos de Valladolid que cumplió con creces en su visita al equipo valenciano que dijo adiós con derrota a su aventura en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Por su parte, el Aula firmó un epílogo sobresaliente a la temporada. Una campaña histórica ya que el conjunto vallisoletano ha superado su récord de puntos históricos y ha logrado mantener la quinta plaza, su mejor clasificación final en todos sus años en la División de Honor femenina.

Despedida sensacional para un equipo que no se conforma y que el año que viene promete seguir creciendo exponencialmente como está haciendo en estos últimos años.