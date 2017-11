Adelante, hombre del seiscientos

3

Bronce olímpico

En apenas cuatro temporadas, Fernando se hizo con el puesto de extremo y llegó el año 1996 y la sorpresa de la llamada de la selección española. «No había ido nunca en las categorías inferiores y era mi primera convocatoria de la mano de Juan de Diós Román. Había hecho una buena temporada, con 165 goles y con Mariano Ortega en el lateral y me llamaron para jugar unos amistosos. Salió bien, ganamos luego la plata en el Europeo de Sevilla y con ello la clasificación para los Juegos de Atlanta y allí que nos presentamos. Acudimos algunos jóvenes jugadores como Juancho o Demetrio, que no disfrutábamos de muchos minutos de juego. Me lo pasé muy bien en las olimpíadas. No había Villa Olimpica como en otras ocasiones y los desplazamientos eran larguísimos; como no éramos titulares tuvimos más tiempo para disfrutar.... El bronce conseguido fue una pasada, pero no se supo rentabilizar».