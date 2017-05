Lorasque, Grossi y Dujshebaev se despiden

Dani Dujshebaev, Sergi Grossi y Luisma Lorasque se despidieron de Valladolid, a falta del último partido el próximo sábado, ya que el año que viene no vestirán la camiseta del Recoleas Atlético Valladolid.

Sergio Grossi, el bravo extremo zurdo, llevaba escritas unas líneas de despedida «para evitar que se me olvide alguien», aunque después la emoción apenas le permitió relatar los numerosos agradecimientos. «Mi situación deportiva en el equipo hacía indicar mi marcha», reconocía el propio jugador, que esta útlima temporada apenas ha tenido una presencia testimonial en la competición. «Quiero agradecer principalmente al desaparecido Toño Garnacho y a Juan Carlos Sánchez Valencia, que confiasen en mí para emprender este proyecto de club y su apoyo incondicional en estas tres temporadas en las que he vivido situaciones maravillosas. Igualmente quiero agradecer a la actual directiva, a Paco Ollero y al cuerpo médico su preocupación y sus cuidados, que van mucho más allá de la profesionalidad». Embargado por la emoción también agradeció las buenas relaciones con sus compañeros y especialmente a la afición de Huerta del Rey «que siempre me ha apoyado incluso en este último año tan difícil. Me siento orgulloso de haber pertenecido a este club y ha sido un privilegio defender la camiseta del primer club de mi ciudad».

También tuvo palabras de agradecimiento para su novia y su familia, «que me han ayudado a cumplir un sueño del que he disfrutado enormemente y lo he dado todo por él». Sergi Grossi no tiene aún muy claro si continuará su carrera deportiva ya que es complicado compaginarla con el trabajo, aunque no descarta formar parte del BM Arroyo la próxima campaña.

Lorasque y las oportunidades

Otro jugador que la próxima campaña tampoco estará en Huerta del Rey es Luisma Lorasque. El pivote vallisoletano también tuvo palabras de cariño y buenos deseos hacia el club, compañeros y afición. «Para mí han sido dos años muy especiales ya que he podido venir a jugar donde crecí como jugador y hacer historia. Porque el Atlético hizo historia con el ascenso la pasada temporada».

«Este año también ha sido bonito por poder jugar en la máxima categoría con el equipo de mi ciudad», añadió. «Me voy con el mal sabor de boca de haber trabajado duro esta temporada para tener una oportunidad que nunca me llegó del todo. Pero hay un jefe, es un trabajo y hay que acatarlo. Me voy muy superfeliz de haber estado aquí y colaborado en devolver al equipo de mi ciudad a la élite. Estoy muy agradecido».

Por último, Luisma Lorasque quiso dar las gracias a su familia, compañeros, cuerpo médico y la afición: «Gracias a mi familia, si no fuera por ellos no hubiera llegado a jugar aquí. Quiero agradecerles su apoyo en los éxitos y en los momentos malos. Dar las gracias también a mis compañeros por el mismo motivo, porque cuando todo va bien vamos bien pero cuando está mal todos tenemos errores y espero que los míos hayan podido pasar inadvertidos. También agradecer al cuerpo médico su trabajo, ya que ha sido una parte muy importante para mí y me han cuidad como si fuera un hijo. Gracias a Pedro, Pablo y David, estoy muy agradecido».

«Por último no quiero olvidarme de la afición. Es increíble jugar en casa en partidos de presión con 2.500 personas animando, y que te sigan a todos lados, con muestras de cariño y de afecto ahora cuando me voy. Es muy especial jugar en Huerta del Rey y más siendo de Valladolid. Muchas gracias a ellos», concluyó.

Dujshebaev y la juventud

El más joven, Dani Dujshebaev, quiso dar las gracias al club y a la afición: «Quiero dar las gracias a todo el Atlético Valladolid, compañeros, directivos, entrenadores… que me han apoyado todo el año, por haber confiando en mí desde el principio. Y gracias a cada aficionado del Atlético Valladolid por animar en todos lo partidos y también fuera como el que más. Muchas gracias a todos».

El joven jugador internacional español añadió buenos deseos para el futuro: «Espero que os vaya a todos fenomenal, a jugadores, técnicos, equipos… a los que sigan y los que no… Va a ser un placer para mí volver aquí siempre. Estoy muy agradecido a todos».

Dujshebaev también hizo balance de su temporada aquí: «Ha sido buen año para mí. Al final soy muy joven, me llevo una gran experiencia en mi primer año en Asobal aunque he tenido un año bastante irregular. Me llevo bastantes minutos que es lo que venía buscando pero es cierto que para muchos partido no estaba preparado igual que para otros. La juventud es lo que tiene, te confías demasiado. La experiencia que me llevo es que hay cosas que no se pueden hacer y que hay que seguir trabajando».