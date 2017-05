De la Rubia se despide del Atlético Valladolid

Era un pequeño secreto a voces y que por fin se ha hecho oficial. Ante la más que posible llegada de un central joven para reforzar al equipo, el jugador Alfonso de la Rubia no continuará la próxima temporada en el Recoletas Atlético Valladolid. El madrileño y el club ponen fin a una relación profesional que ha durado tres temporadas, desde que en el verano de 2014 el jugador se incorporara a las filas del entonces recién creado equipo vallisoletano.

Antes de que el club lo hiciera oficial, el propio De la Rubia quiso anunciar el mismo su no continuidad en el Recoletas Atlético Valladolid. Las despedidas nunca son sencillas y para un jugador tan querido en la ciudad y que ha dejado todo por el equipo, todavía se have más complicado: «Es una decisión dura porque han sido tres años aquí, tres años de ilusiones, de vivir un balonmano auténtico en Huerta. Empezamos unos pocos con este sueño y todos me hicieron partícipe desde el principio, compartiendo entresijos del club, entrenando a la cantera lo mejor que he podido. Me llevo un gran bagaje del club, de sus personas, aficionados, de la ciudad, de todo el mundo».

A De la Rubia le hubiera gustado continúar una temporada más visitiendo la camiseta azulona, pero entiende la decisión del club y cree que «es lo mejor para ambas partes». «Mi cabeza y mis piernas han sufrido mucho este año, también por mi ocupación laboral en Madrid, y creo que es una decisión que favorecerá a ambas partes, así hay que entenderlo», comentó.

Participe en los momentos importantes del club en sus escasos años de historia, nunca olvidará aquel penalti que pudo colocar al equipo en Asobal en su primer año historia. A partir de ese momento fue incluso más querido por Valladolid, por la rabia demostrada por no ascender.

Lo que dejó claro el juegador es que aunque se marché, siempre llevará al equipo en su corazón: «Aquí tenéis un gladiador azul más para siempre».

El Recoletas Atlético Valladolid quiso el esfuerzo, entrega, trabajo y dedicación mostrados por Alfonso de la Rubia durante estas tres campañas en las que ha pertenecido a la disciplina del equipo vallisoletano.